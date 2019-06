Terremoti, forte scossa in Cile

Un terremoto di magnitudo 6.4 ha scosso la costa pacifica delalle 20.19 ora locale (le 2.19 di notte in Italia) Non ci sono notizie di vittime o danni. L'U.S. Geological Survey ha precisato che il sisma si è verificato a una profondità di 10 km con epicentro a 72 km a ovest di Coquimbo, sotto l'oceano.Non c'è stato allerta tsunami. Ilsi trova sul cosiddetto 'anello di fuoco' ed è uno dei paesi del mondo più soggetti a.Nel 2010 un sisma di magnitudo 8.8 uccise 525 persone,26 dispersi non sono stati mai ritrovati.(Di venerdì 14 giugno 2019)