Spazio | un “incidente” galattico che ha segnato la Via Lattea

(Di venerdì 14 giugno 2019) I problemi di viabilità terrestri arrivano anche nello, dove non mancano i tamponamenti: uno di questi sarebbe avvenuto circa 3 miliardi di anni fa tra la Viae Antlia 2, una galassia nana e oscura, lasciandosi dietro delle conseguenze. Infatti, la nostra galassia porterebbe ancora i segni del drammatico evento, individuati dagli astronomi nelle increspature che ne caratterizzano il bordo esterno. Lo scontro, che schiude nuovi scenari sulle galassie oscure, è al centro di una ricerca presentata ieri al 234° convegno dell’American Astronomical Society in corso a St. Louis (Missouri); lo studio, che ha avuto anche il supporto della Nasa, è stato coordinato dal Rochester Institute of Technology (Rit). La scoperta di Antlia 2 è recente (novembre 2018): la galassia è stata individuata nella seconda release di dati (DR-2) raccolti dalla missione Gaia dell’Esa, ideata per ...

