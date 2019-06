(Di venerdì 14 giugno 2019) Il presidente del Consiglio Giuseppe, da La Valletta, è intervenuto sulla vicenda della Sea3, che ha recuperato 53 naufraghi due giorni fa, ed è adesso in stand by al largo di Lampedusa, dopo essersi rifiutata di far rotta verso la Libia: "Vogliamo che certi comportamenti siano un po' più trasparenti da parte anche delle Ong"