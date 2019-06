Pascal Siakam | dal Camerun ai vertici NBA | la stella dei Toronto Raptors che giocava a

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019)è uno dei grandi protagonisti dei, neo campioni NBA: e pensare che se la sua vita avesse preso strade diverse, oggi sarebbe un prete o un giocatore di calcio! Nella notte italiana, il Canada ha festeggiato la vittoria deicapaci di imporsi in Gara-6 sui Golden State Warriors e diventare campioni NBA per la prima volta nella loro storia. Kawhi Leonard è stato eletto MVP, in qualità di simbolo e trascinatore della squadra, maè stato uno dei principali protagonisti della cavalcata trionfale dei canadesi. Jonathan Moscrop E pensare che il basket non rientrava proprio nei suoi pensieri. Nato e cresciuto in, nel villaggio di Bafia,sognava di emulare le gesta del centravanti della Nazionale di calcio, Samuel Eto’o, per poter costruirsi la sua fortuna e avere una vita agiata. Simile obiettivo, con proporzioni ...

picsouswitch : RT @supersuperjh: @ace_santoro Pascal siakam : 1 titre / 1 finale ?? - supersuperjh : @ace_santoro Pascal siakam : 1 titre / 1 finale ?? - Italia_Notizie : Decisivi, oltre al secondo violino, il playmaker Kyle Lowry (26+10 assist), l’altro piccolo Fred VanVleet (22) e Pa… -