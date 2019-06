Meret | “Spero che la sfortuna mi lasci stare per un po’”

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Sul CorSport le dichiarazioni didal ritiro con la Nazionale. “Per me aver giocato le coppe con il Napoli è stato importante, abbiamo fatto un buon cammino, incontrato giocatori importanti, e questo ti aiuta, ti fa essere più pronto”. Domenica il portiere potrebbe scendere in campo da titolare nell’Under 21 di Di Biagio, facendo parte della triade della Nazionale: “Ne scenderà in campo solo uno, ma tutti daremo il massimo per arrivare alla vittoria dell’Europeo. Tra noi non ci sono problemi, siamo tutti amici e ci conosciamo da tanto tempo”.ha imparato le prime mosse da portiere dallo zio Mauro, che difendeva la porta di una squadra di amatori. “Lo imitava nel corridoio di casa, con la palla di spugna per non rompere i soprammobili di mamma”. Un ragazzo che ha imparato a gestire le emozioni, anche dopo gli infortuni: “Negli ultimi due anni sono stato abbastanzato ...

