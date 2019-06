Johan Walem | “Torre del Grifo è una struttura perfetta | ringraziamo il Catania per

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Si è conclusa oggi la sessione di ritiro della nazionale belga under 21 a Torre del. Il commissario tecnico, centrocampista rossazzurro nella stagione 2004/05, affida al sito del Caania la sua riflessione: “Ringrazio il caro direttore Pietro Lo Monaco e tutti gli amici del Calcioper l’accoglienza e l’ospitalità. Abbiamo completato al meglio la nostra settimana di preparazione in vista degli Europei, questa è davvero unaed abbiamo apprezzato tutto: la gentilezza e la professionalità del personale, la qualità dei campi, delle camere e delle cene, la logistica e tutti i servizi. Ci siamo trovati benissimo. In bocca al lupo alper le sfide future, la mia esperienza qui è stata breve ma non ho dimenticato la passione dei tifosi per questa maglia”. L'articolo: “Torre delè una ...

