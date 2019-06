Dinamo Sassari-Umana Reyer Venezia | Gara-3 Finale scudetto 2019 | orario d’inizio e come

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Continua questa sera al PalaSerradimigni dila serie tra Banco di Sardegna, al momento sull’1-1. Al successo della formazione di Walter De Raffaele per 72-70 nellad’apertura ha risposto, meno di 48 ore fa, quella di Giamarco Pozzecco, capace di dominare la seconda sfida al Taliercio con il punteggio di 66-80. Per laè una situazione nuova, dal momento che nell’altra occasione in cui si era trovata in, nel 2015, era tornata a giocare in casa propria sotto per 2-0 contro Reggio Emilia. Nel 2017, invece, è proprio sull’1-1 che lasi presentò a Trento, per quella-3 che poi vinse e che ebbe un impatto fondamentale nell’ottica della serie, poi vinta per 4-2 con un altro successo in Trentino. Di quella squadra faceva parte Tyrus McGee, oggi sul fronte sardo e grande protagonista due ...

dinamo_sassari : #VENDSS Ultimo minuto, liberi De Nicolao, @stegentile6 sigilla il match con il canestro del 66-80, è 1-1 nella seri… - Eurosport_IT : 'Ringrazio ancora una volta i miei ragazzi! Io non capisco un c**** di basket!' ?????? Il solito inimitabile Poz… - LegaBasketA : La @dinamo_sassari sbanca il Taliercio e riporta la serie in parità! In Gara 2 gli uomini di coach Pozzecco superan… -