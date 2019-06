Come la Lega è finita in un’inchiesta per mafia

Come stanno davvero le cose tra Lega e M5s dopo il vertice notturno : Un vertice a tinte forti. Non tranquillo. Polemico. Più di rottura che di unione. Quasi da resa dei conti e da ultimatum a Conte. E con quest'ultimo sulle barricate. A rivendicare la propria agenda. Ma con la scelta finale di “andare avanti”. C'è un po' tutto questo sui giornali in edicola oggi. Ma partiamo dai titoli: “Asse tra Salvini e Di Maio” sintetizza il Corriere della Sera, dove è Salvini a dettare le condizioni e al quale non interessa ...

MINIBOT - TRIA VS LEGA : 'PARERE NEGATIVO'/ Confindustria - 'Come soldi del Monopoli' : MINIBOT, il ministro dell'economia, Giovanni TRIA, si schiera al fianco di Mario Draghi, esprimendo il proprio parere negativo

Torino - ecco Come hanno votato i tuoi vicini. Il M5S lascia le periferie alla Lega - il ritorno del Pd : Le Europee a Torino segnano la fine della luna di miele tra i Cinquestelle e le periferie. Se ancora alle Politiche del marzo 2018 il Movimento qui rappresentato da Chiara Appendino poteva contare su qualche enclave di duri e puri, l’ultima tornata elettorale non lascia spazio ai dubbi: è la Lega il nuovo punto di riferimento di quei cittadini che ...

Ponte Morandi - veleni in aula. I legali di Autostrade : "Pm Come i nazisti" : I famigliari delle vittime indignati : "Quegli avvocati strafottenti non hanno rispetto, ridono e scherzano come al bar".

Motori – Nuova Peugeot 508 elegante Come un felino tra le colline della Franciacorta [GALLERY] : Acquattata come un morbido felino sulle rive del lago d’Iseo, Nuova Peugeot 508 è pronta a coccolare i suoi passeggeri tra le colline bresciane della Franciacorta, una delle zone italiane con più alta produzione di spumante di pregio. Salito a bordo della Nuova ammiraglia della casa del Leone, il guidatore può contare sull’inedita interpretazione del Peugeot i-Cockpit quel concetto rivoluzionario ed esclusivo costituito da un volante ...

Come collegare lo smartphone Galaxy al PC con Samsung Flow : Samsung Flow è una app che permette di collegare senza interruzioni lo smartphone o tablet Samsung al computer. Si tratta di una applicazione sicura e perfettamente compatibile con dispositivi Samsung.

Come sarebbe finita tra Lega e M5s se si fosse votato su Twitter : In questi giorni post-voto in tanti stanno comparando i risultati definitivi delle elezioni con le previsioni della vigilia, per verificare di quanto i sondaggi (anche quelli dell'ultimo minuto, che non è stato possibile rendere noti perché la legge lo vieta) si siano discostati dai risultati definitivi reali. Agi, con la collaborazione di KPI6, da marzo ha dato conto settimanalmente anche di quelli che erano gli 'umori elettorali' degli ...

Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia il M5S - mai una destra così forte Come oggi : Un risultato incredibile che vede la Lega mangiarsi letteralmente il M5S, il principale colpevole del tracollo 5 stelle è Di Maio Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti … Continue reading Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia ...

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - Come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...

La Lega oltre il 34% - M5s si ferma al 17 e il Pd sfiora il 23%. Come sono andate le Europee : Per la prima volta nella storia la maggioranza degli eurodeputati italiani sarà al di fuori del perimetro Ppe-Pse-liberali-verdi. Matteo Salvini vince le Europee, supera il 34% dei voti, rovescia completamente in un solo anno i rapporti di forza all'interno della maggioranza italiana di Governo e schiera il nostro Paese al fianco di Marine Le Pen, primo partito in Francia. I sovranisti vincono anche in Gran Bretagna e Ungheria, ma Fpoe e ...

Elezioni Europee 2019 Italia - diretta risultati/ Lega - M5S - Pd - Fi : Come si vota : diretta risultati Elezioni Europee 2019: exit polls, sondaggi voto in Italia, affluenza, seggi, candidati di Forza Italia, Lega, M5s, Pd e Fdi. come si vota