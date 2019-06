BOOM! Partenza di fuoco per Temptation Island

davidemaggio

(Di venerdì 14 giugno 2019)Più che viaggio nei sentimenti, per loro è stata una gita fuori porta. Sono in corso le riprese della sesta edizione die DavideMaggio.it è in grado di fornirvi una burrascosa anticipazione su quel che sta succedendo sulle spiagge sarde, che fanno dal cornice al reality estivo di Canale 5. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, inizierà da subito nel segno del confronto, anzi dello scontro. Nella prima puntata ci sarà già un falò di confronto, richiesto a gran voce e in maniera lampo (a dispetto della durata della permanenza nei villaggi tradizionalmente pari a 21 giorni). Non sarà l’impossibilità di stare lontani, come accaduto in passato, a portare i piccioncini al cospetto di Filippo Bisciglia ma ben altro… Al termine dell’agitato falò, la coppia si lascerà. Chi sono il lui e la lei che hanno optato per la soluzione più ...

