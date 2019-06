Bimba nasce in treno La compagnia le regala biglietti gratis per 25 anni

Torino - incinta viene investita da auto pirata : grave la Bimba fatta nascere d'urgenza : Il parto era stato fissato per il 4 giugno e, in attesa di diventare mamma, Elena, la protagonista di questa vicenda contava con trepidazione i giorni che la separavano dal lieto evento. Invece, ieri la 19enne incinta è stata soccorsa, portata in ospedale e costretta a un parto d'urgenza perché un' auto pirata l'ha investita mentre attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali a Orbassano, comune in provincia di Torino . Portata al ...

Donna incinta dimessa - poche ore dopo la Bimba nasce morta : aperta inchiesta a Bologna : La Donna era stata dimessa in mattinata dopo quasi una settimana di ricovero ma al pomeriggio ha iniziato ad accusare forti dolori al ventre ed è corsa di nuovo in ospedale. dopo i primi accertamenti dai medici è arrivata la terribile notizia: per la piccola che aveva in grembo non c'era più nulla da fare.Continua a leggere