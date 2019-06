Ascolti tv | ' All Together Now' batte ' Don Matteo' in replica

Ascolti TV | Giovedì 13 giugno 2019. All Together Now vince con il 16.3% - le repliche di Don Matteo al 13.4% : Terence Hill, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.433.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.580.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 la Serata Evento La Trattativa ha interessato 1.088.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 47 Ronin ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Diario di Anna ...

Mediaset gode - la D'Urso non scuce un euro alla Prati e trionfa. Ascolti - dati clamorosi : "Picchi del 31%" : È stata costretta a mandare a casa Pamela Prati all'ultimo minuto, ma per Barbara D'Urso è arrivato comunque il premio degli Ascolti. La tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, orfana della Prati a causa della richiesta di migliaia di euro avanzata per partecipare in studio ma arricchita dall

Ascolti TV | Social Auditel 12 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso in alto alle tendenze - Morgan il più Twittato : Social Auditel 12 giugno 2019: La D'Urso prima tendenza del mercoledì sera, l'intervento di Morgan conta più 70.000 Tweet Live non è la D’Urso si conferma come ogni mercoledì sera il programma più Twittato della serata. L’hashtag ufficiale #noneladurso ha raggiunto una cifra intorno ai +26.800 ...

Ottimi Ascolti per la Nazionale allenata da Mancini : diretta in crescita e pre-partita con share sopra al 20% : Ottimi ascolti per la Nazionale su Rai 1, anche ieri sera la diretta degli Azzurri ha incollato i tifosi italiani al primo canale Nazionale: l’incontro Italia-Bosnia, valido per le qualificazioni agli Europei 2020, ha interessato 7.450.000, telespettatori, pari al 32.57% di share. Un risultato che testimonia il crescente affetto del pubblico per la Nazionale e che premia l’impegno televisivo della Rai per l’offerta di ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Ascolti Tv 9 giugno 2019 : Lontano da te resiste alla Nations League : Lontano da te non delude e resiste alla Nations League di Rai 1: gli Ascolti di domenica 9 giugno 2019 Lontano da te è la nuova fiction con Megan Montaner protagonista, l’amata Pepa de Il Segreto, che ieri ha avuto un buon debutto; una fiction che promette bene e che infatti è riuscita a resistere […] L'articolo Ascolti Tv 9 giugno 2019: Lontano da te resiste alla Nations League proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Social Auditel 6 giugno 2019 : Seat Music Awards avanti nella sfida social musicale con All Together Now : social Auditel 6 giugno 2019: Il pubblico social preferisce i Seat Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada avanti nel Trend Topic Italiano con la seconda serata dei Seat Music Awards 2019. Dopo l’ottimo risultato social di ieri e negli Ascolti tv (17 % ), lo show in diretta dall’Arena di ...

Barbara D'Urso - la regina degli Ascolti Mediaset : il suo "metodo" infallibile : Barbara D'Urso, classe 1957, rappresenta la tv 2.0 nonostante i suoi anni; è straordinario come, in quasi vent'anni, sia riuscita a trasformare la prima rete del Biscione e a rivoluzionare il modo di fare televisione, dalla conduzione ai contenuti. Cresciuta a pane, Milano Due, Canale 5, Cologno Mon

Mediaset - palinsesti stravolti dalla D'Urso : Live fa il record di Ascolti - decisione a sorpresa ai piani alti : Barbara D'Urso continua la sua serie di record con Live Non è la D'Urso e da Publitalia arriva la notizia ufficiale di un prolungamento del programma. La regine del palinsensto Mediaset, con il suo format del mercoledì sera è una vera e propria miniera d'oro e quindi alla data di chiusura, prevista

All together now - Mediaset sotto la aspettative : Hunziker - il dato deludente sugli Ascolti : Non ingrana ancora All together Now. Lo show musicale di Michelle Hunziker e J-Ax su Canale 5 ha raccolto con la puntata di giovedì sera il 12,8% di share, con 2,245 milioni di telespettatori. Numeri buoni, ma di certo leggermente inferiori alle attese di Mediaset. Il programma più visto durante la