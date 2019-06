Vodafone | problemi in tutta Italia alla rete internet e cellulari | non funziona

Vodafone down - problemi di rete in tutta Italia : La rete di Vodafone è in down. Le segnalazioni fatte dagli utenti dalle 16.00 del 13 giugno raggiungono, secondo quanto riporta il sito downDetector, picchi di quasi 9mila, provenienti da tutta Italia: in particolare da Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, fino a Genova e a Bari. Il malfunzionamento interessa principalmente internet, ma anche la telefonia fissa e quella mobile. Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove ...

Vodafone down - problemi di rete in tutta Italia : (Foto: down Detector) problemi per la rete Vodafone oggi pomeriggio, con una buona fetta d’Italia che è stata ed è tuttora colpita da un disservizio che colpisce il collegamento al web. Sembra che l’ambito interessato sia la connessione a Internet che non funziona bene e che fatica a reggere applicazioni e servizi. Anche Ho.mobile – che si poggia sulle reti Vodafone – presenta le stesse problematiche. La situazione è ...

Segnalazioni su problemi Vodafone oggi 13 giugno : la Rete non va - down in risoluzione : Ci sono molteplici Segnalazioni in merito a problemi Vodafone oggi 13 giugno, alla luce di un malfunzionamento su Rete fissa e mobile che sta colpendo diversi utenti. Anche il sottoscritto può confermare l'anomalia, alla luce di un disservizio che si è palesato poco dopo le 15.30 sulla linea domestica. Ad occhio, dunque, il down odierno sembra essere più significativo rispetto a quello che abbiamo portato alla vostra attenzione un paio di mesi ...

Problemi Spotify su rete Vodafone : non siete gli unici - il punto : State riscontrando Problemi Spotify su rete Vodafone? Non siete i soli, trattasi di un disturbo abbastanza comune, e che sembra prescindere dai dispositivi utilizzati o dalla zona di riferimento. Stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', lo streaming tenderebbe ad interrompersi, obbligando gli utenti a disattivare ed a riattivare la connessione dati (un rimedio temporaneo e non di certo definitivo, dato che poi il disturbo torna a ...

Alcuni utenti Vodafone hanno problemi con Spotify : Sarebbero numerose le segnalazioni di utenti Vodafone che stanno riscontrando problemi ad usufruire del servizio di streaming di Spotify L'articolo Alcuni utenti Vodafone hanno problemi con Spotify proviene da TuttoAndroid.