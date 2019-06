Uscita di Final Fantasy VII Remake ad episodi | Square Enix fa chiarezza sui contenuti

Final Fantasy VII Remake : Edizioni da collezione - Gameplay Trailer e Data di Uscita : Square Enix ha reso Final Fantasy VII Remake protagonista del suo evento live all’E3 2019 mostrando delle nuove immagini di gioco e una serie di Edizioni speciali prima di dare la possibilità ai fan di scoprire ancora di più sul titolo all’E3 di questa settimana. Final Fantasy VII Remake è una spettacolare reinterpretazione contemporanea di uno dei GdR più rivoluzionari della storia che esplora ...

Final Fantasy VII remake : svelati trailer e data di Uscita : La famosa casa videoludica Square Enix ha annunciato che Final Fantasy VII remake, rivisitazione di uno dei giochi più amati dal pubblico, sarà disponibile dal 3 Marzo 2020 su PlayStation 4. Il trailer è stato mostrato per la prima volta al concerto Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion. Durante il concerto, è stata anche mostrata una immagine inedita di Sephiroth davanti a Midgar in fiamme. Final Fantasy VII remake narrerà ancora la storia di ...

Final Fantasy VII Remake ha una data di Uscita! : Senza alcun preavviso e in anticipo rispetto alla conferenza che si terrà alle 3:00 dell'11 giugno ecco una vera e propria bomba: Final Fantasy VII Remake ha una data di uscita ufficiale!Ecco il comunicato ufficiale:Square Enix ha annunciato che la spettacolare rivisitazione di uno dei giochi più rivoluzionari di sempre, Final Fantasy VII Remake, sarà disponibile il 3 marzo 2020 per PlayStation 4. Leggi altro...

FINAL FANTASY VII REMAKE : Data di Uscita annunciata e nuovo Trailer : Square Enix ha annunciato che la spettacolare rivisitazione di uno dei giochi più rivoluzionari di sempre, FINAL FANTASY VII REMAKE, sarà disponibile il 03.03.2020 per PlayStation 4. Ricostruendo e ampliando questo GdR leggendario per i tempi moderni, FINAL FANTASY VII REMAKE narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra, una potente organizzazione che detiene il monopolio della ...

Uscita Final Fantasy 7 Remake ha finalmente una data - anticipazioni a sorpresa di Square Enix : Come un fulmine a ciel sereno irrompe nell'E3 2019 anche Final Fantasy 7 Remake, l'atteso ritorno sulla scena di quello che molto probabilmente è il capitolo in assoluto più amato dell'intera saga targata Square Enix. La fiera di Los Angeles procede spedita, con i vari publisher che stanno sparando tutte le cartucce del proprio arsenale per imbonirsi la community: basti pensare all'EA Play 2019 o all'E3 2019 Xbox, conferenze molto attese e che ...

Eliminato Ballando con le Stelle - la semifinale di ieri : è Uscita Manuela Arcuri : ieri sera, in prime-time su Raiuno, è stata trasmessa la prima semifinale di Ballando con le Stelle, il fortunato varietà condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda anche oggi con la seconda semifinale della stagione in attesa della finalissima di venerdì prossimo, al termine della quale verrà proclamato il vincitore assoluto di questa stagione. È stata una puntata ricca di colpi di scena che ha sancito l'eliminazione di Manuela Arcuri e ...

Data di Uscita di Final Fantasy VII Remake solo dopo marzo 2020 : fan in rivolta? : La Data di uscita di Final Fantasy VII Remake, per quanto desideratissima dal popolo di videogiocatori, continua a rimanere un mistero. Anche dopo il secondo appuntamento con lo State of Play di PlayStation, diretta in streaming di Sony in cui Square Enix ha mostrato un nuovo entusiasmante trailer di questo chiacchieratissimo rifacimento per PlayStation 4. D'altronde un po' tutti si sono abituati - ma forse mai rassegnati! - ai tempi di sviluppo ...

Voci di corridoio vogliono Final Fantasy VII Remake in Uscita nel 2020 : Lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake sembrava essere senza fine (come purtroppo spesso accade in casa Square Enix), eppure adesso si parla di una possibile finestra di lancio, ovviamente non ufficiale.Come leggiamo su Resetera, il gioco è tornato a far parlare di sé dopo un interessante trailer in occasione del nuovo State of Play di Sony, ma purtroppo il filmato non ha portato con sé alcuna data di lancio. L'attesissimo Remake del settimo ...

Voci di corridoio vogliono Final Fantasy 7 Remake in Uscita nel 2020 : Lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake sembrava essere senza fine, eppure adesso si parla di una possibile finestra di lancio, seppur in maniera non ufficiale.Come leggiamo su Resetera, il gioco è tornato a far parlare di sé dopo un interessante trailer in occasione del nuovo State of Play di Sony, ma purtroppo il filmato non ha portato con se alcuna data di lancio. L'attesissimo Remake del settimo capitolo della saga di Final Fantasy, uno dei ...

Nuovo trailer per il remake di Final Fantasy VII : Uscita su PS4 annunciata a giugno? : Il remake di Final Fantasy VII è stato presentato per la prima volta da Square Enix nel corso dell'E3 2015, sul palco di una conferenza Sony mai così ricca. Purtroppo però, il rifacimento di uno dei giochi di ruolo di stampo giapponese più amati di tutti i tempi ha fatto perdere le sue tracce da allora, lasciando a bocca asciutta gamer vecchi e nuovi. I primi, assieme spaventati ed emozionati di scoprire come saranno riadattate per le console ...

Il thriller psicologico Draugen ha finalmente una data di Uscita : Tramite un recente comunicato, Red Thread Games ha annunciato che il suo thriller psicologico Draugen ha finalmente una data di uscita. Il gioco è atteso su PC a partire dal 29 maggio e metterà il giocatore nei panni di Edward Charles Harden e la sua compagnia Lissie alla ricerca di Betty, sorella dell'uomo.Per l'occasione, gli sviluppatori hanno inoltre pubblicato il background dei due protagonisti dell'opera:"Edward Charles Harden ha passato ...

Ufficiale la data di Uscita del nuovo album dei Tool - finalmente smettiamo di dare i numeri : È fatta, finalmente il nuovo album dei Tool ha una data e possiamo smettere di tirare a indovinare e di decifrare gli indizi che la band ha disseminato sui social negli ultimi mesi. Tante magiche cifre, nelle ultime settimane, hanno fatto letteralmente uscire di testa i fan dal momento in cui gli eroi di Rosetta stoned avevano aggiornato l'immagine di copertina su Facebook con il numero "2019". La vera rivelazione, però, è arrivata negli ultimi ...

Shakedown : Hawaii è il sequel di Retro City Rampage e ha finalmente una data di Uscita : Come segnala Eurogamer.net, lo sviluppatore Vblank Entertainment ha annunciato che Shakedown: Hawaii, il tanto atteso squel di Retro City Rampage, arriverà su Switch, PlayStation 4, Vita e PC il 7 maggio.Shakedown: Hawaii, che inizialmente doveva essere lanciato nell'aprile 2017, riprende l'azione 30 anni dopo gli eventi di Retro City Rampage, facendo rientrare il giocatore nel ruolo del protagonista del primo gioco.In questo titolo, l'obiettivo ...