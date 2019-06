Uomini e Donne | Giulia e Manuel | il rapporto con la famiglia e i progetti

Gossip Uomini e donne - Sossio conferma l'amore per Ursula : 'Mi prenderò cura di te' : Nei giorni scorsi alcune dichiarazioni di Ursula Bennardo al settimanale DiPiù avevano scatenato la preoccupazione dei telespettatori di Uomini e donne. La dama, in attesa di una bambina da Sossio Aruta, aveva rilasciato alcune affermazioni non troppo chiare, che avevano fatto pensare ad un crisi con il suo fidanzato. A distanza di qualche ora, però, era arrivata la smentita di Ursula che, affidandosi al suo profilo Instagram, aveva sottolineato ...

Sofia Boutella : «Uomini - basta decidere per le donne!» : «Un esperimento, unico nel suo genere». Sofia Boutella, attrice e ballerina di origini algerine, sembra non avere alcuna intenzione di addentrarsi nelle polemiche, spiegando per quali e quante ragioni Gaspar Noé abbia da considerarsi un genio. Le parole spese per raccontare Climax, premiato a Cannes, nel 2018, con l’Art Cinema Award, sono poche. «Recitare con un regista tanto diviso, con uno in grado di provocare lo spettatore è entusiasmante, ...

Gossip Uomini e donne : continua la lite tra Armando e Barbara - interviene anche Riccardo : La stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne si è conclusa con il botto qualche settimana fa. Diversi cavalieri hanno deciso di abbandonare il programma, per una ragione o per l'altra, ma ancora continuano a far parlare di sé affidandosi ai social network. Tra di essi, ha fatto grande scalpore la decisione di Armando Incarnato di lasciare lo studio dopo l'ennesimo litigio con Barbara De Santi. Quest'ultima, infatti, ha chiamato in causa ...

Uomini e Donne news - Armando contro Barbara : scoppia il caos - interviene Riccardo : news Uomini e Donne, Armando Incarnato senza freni contro Barbara De Santi Dopo essere uscito da Uomini e Donne Over Armando Incarnato non ha mai perso l’occasione per attaccare Barbara De Santi con cui ha spesso litigato durante la trasmissione di Canale 5; entrambi non si sono mai regolati quando discutevano offrendo talvolta al pubblico […] L'articolo Uomini e Donne news, Armando contro Barbara: scoppia il caos, interviene ...

Uomini e Donne Beatrice e Marco in confidenza : le nozze si allontanano : Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini in confidenza: le nozze si allontanano Beatrice Valli e Marco Fantini, storica coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne cinque anni fa, sono sempre più affiatati e innamorati. Dunque? Le tanto attese nozze stanno arrivando? La risposta è giunta dai diretti interessati e pare proprio […] L'articolo Uomini e Donne Beatrice e Marco in confidenza: le nozze si allontanano proviene da ...

Uomini e Donne : Gianni Sperti lancia una frecciata a Nilufar? : Gianni Sperti di Uomini e Donne contro Nilufar Addati? Il post sibillino Ormai Uomini e Donne è finito da un paio di settimane. Tuttavia i suoi protagonisti pare davvero non abbiano la minima intenzione di far perdere le tracce. E giusto poco fa ad aver fatto molto discutere i fan del popolare dating show quotidiano di Canale 5 è stato l’opinionista Gianni Sperti. Il motivo? In pratica l’uomo ha risposto su instagram ad alcune ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia disastrosa - sfuma il pass olimpico per Uomini e donne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.04 A prescindere dall’esito delle gare individuali, è sin da ora un Mondiale fallimentare per l’Italia, che non è riuscita a qualificare per le Olimpiadi né la squadra maschile né quella femminile. Resta ora un’ultima chance nel 2020, quando occorrerà agguantare una delle prime tre posizioni nel preolimpico ...

Gossip Uomini e Donne : Teresa Langella fa un annuncio importante : Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne vanno a convivere: l’annuncio L’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Teresa Langella, è diventata una nuova speaker radiofonica di Radio Marte. E proprio in questa radio, parlando della sua relazione con Andrea Dal Corso, ha fatto una clamorosa confessione che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha detto? In pratica Teresa Langella di ...

Uomini e Donne - Ida Platano fa una confessione : “Mi fa male…” : Ida Platano si sfoga dopo Uomini e Donne e lancia un messaggio Ida Platano ha messo i puntini sulle “i” su Instagram. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha usato i social in queste ore per lanciare un messaggio importante e spronare le Donne a essere solidali: “Solidarietà femminile una cosa molto importante per me! Sento parlare, sento commenti negativissimi. Non vi dico che non mi fa male e dà fastidio ...

Uomini e Donne - Ida Platano dimentica Riccardo Guarnieri : "Mi sono fatta aiutare psicologicamente" : I fan della coppia Ida Platano - Riccardo Guarnieri del trono over devono rassegnarsi. In un'intervista, ad 'Uomini e Donne Magazine', la dama ha annunciato di aver preso una decisione molto importante sulla sua vita sentimentale. La donna, infatti, dopo essere ritornata in trasmissione per l'ex fidanzato, ha messo la parola fine al tira e molla delle ultime settimane: Il mio grande errore di questi mesi è stato mettere da parte mio figlio: ...

Uomini e Donne - Stefano Torrese single dopo l'addio a Pamela Barretta : A poche settimane dalla fine delle registrazioni del trono over di 'Uomini e Donne', i fan si interrogano sul destino delle coppie formatesi (o mollatesi) negli ultimi mesi. Un gran mistero aleggia sul capo di Stefano Torrese e Pamela Barretta che, nel corso dell'ultima puntata, ha preferito concludere la frequentazione dopo le omesse conversazioni del cavaliere con Roberta Di Padua. Uomini e ...

“La verità tra noi due”. Uomini e Donne - Sossio e Ursula : cosa c’è dietro la presunta crisi : Ursula Bennardo e Sossio Aruta, nonostante alcune dicerie che stanno girando in questi giorni sui social, sono più uniti che mai, specialmente ora che stanno aspettando la loro bambina. I fan di una delle coppie più amate del trono Over di Uomini e Donne possono ora tirare un sospiro di sollievo. Infatti, dopo la preoccupante lettera scritta da Ursula al suo uomo, pubblicata da DiPiù, le cose sembrano essere tornate a posto. (Continua a leggere ...

Uomini e Donne - tutti preoccupati per Gemma Galgani : non era mai successo prima : Come ogni anno, verso la fine di maggio Uomini e Donne va in vacanza e dà appuntamento a settembre. Ma la pausa estiva non frena certo la curiosità dei fan, sempre alla ricerca di indizi e gossip sui protagonisti più noti del programma di Maria De Filippi. Uno a caso: Gemma Galgani. È notizia freschissima quella che vuole la dama per eccellenza prossima al timone (insieme a Giulia De Lellis) di Giortì, la nuova trasmissione prodotta da Fascino e ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi sia con gli Uomini che con le donne nella gare a squadre!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 SPETTACOLO GALIAZZO!!!!! Triplo 10, impatta 4-4 con Worth vincendo 30-28 il quarto end. 11.32 In difficoltà anche Marco Galiazzo, sotto 2-4 con l’australiano Taylor Worth dopo il 24-28 della terza serie. 11.31 Si esaurisce la gara di David Pasqualucci, eliminato per 0-6 dallo statunitense Jack Williams. Fatale il 25-28 della terza volée. 11.25 PAREGGIA MARCO GALIAZZO!!! ...