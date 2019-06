Taylor Swift sta per fare un grande annuncio su Instagram e i fan sono convinti c’entri

Sono bastati dei biscotti! Pace fatta tra Katy Perry e Taylor Swift : La cantante statunitense ha postato una foto sul suo profilo Instagram dove ci Sono dei biscotti al cioccolato e la scritta: "Finalmente Pace". La cuoca sembrerebbe essere proprio la collega Taylor Swift. “Peace at last”, finalmente la Pace. Tra Katy Perry e la collega Taylor Swift è tornato il sereno dopo tante frecciatine, canzoni provocatorie e reciproci dispettucci lavorativi.-- La cantante di "I Kissed A Girl" ieri notte ha ...

Un duetto per Taylor Swift e Katy Perry per invertire la tendenza al flop? : La fine della guerra, l'armistizio, la pace, forse perfino la collaborazione: così, dalla stampa specializzata e sui social, è stato accolto il gesto distensivo che segna la chiusura della storica faida e magari prelude, chissà, ad un duetto per Katy Perry e Taylor Swift. Per ora è solo un'ipotesi senza fondamento, o meglio, un auspicio dei rispettivi fan che ammirano entrambe e non hanno mai gradito la loro guerra prima sotterranea e poi ...

Taylor Swift : l'ultimo gesto di pace con Katy Perry potrebbe avere un altro significato : "Peace at Last"

Taylor Swift e Robert Pattinson : un'uscita a quattro con le rispettive dolci metà : "Hanno chiacchierato e riso per tutta la sera"

Google in onore del Gay Pride/ Anche Taylor Swift celebra l'Orgoglio LGBT : Google in onore del Gay Pride: oggi Doodle speciale per i 50 anni di lotte del movimento LGBT. E Taylor Swift lo celebra in concerto.

La foto di Taylor Swift e Marilyn Manson insieme nel backstage di un concerto è TUTTO : Lo yin e lo yang

Taylor Swift ha dimostrato che la faida contro Katy Perry è davvero finita - con questo gesto : Ecco come sta sostenendo la collega

Tutte le volte in cui Taylor Swift ha replicato a una domanda sessista da vera boss : Go Tay!

Taylor Swift ha la risposta perfetta per una domanda sessista su "quando si vuole sistemare" : Prendi appunti!

Taylor Swift e Joe Alwyn avvistati mano nella mano a Parigi : <3

Un concerto di Taylor Swift in Italia nel prossimo tour europeo per il nuovo album? : Il nuovo tour potrebbe portare Taylor Swift in Italia il prossimo anno, o almeno è lecito immaginarlo stando alle intenzioni della popstar. Anche se il nuovo album di inediti della cantautrice non ha ancora un titolo né una data d'uscita, il suo management sta già organizzando la tournée mondiale che la poterà sui maggiori palcoscenici per la promozione del disco. E a quanto pare l'obiettivo è includere paesi non toccati dagli ultimi tour. La ...

Taylor Swift è innamorata della nuova canzone di Adam Lambert : <3

Taylor Swift si è pentita di qualcosa che aveva detto sull'ex Joe Jonas : Un'intervista che risale a ben 11 anni fa

Taylor Swift e Selena Gomez : ecco perché c'è chi è convinto dell'arrivo di una collaborazione : Sarebbe grandioso