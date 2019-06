Spazio | Asi porta a Le Bourget 2019 le prime immagini di Prisma

Casini esorta Renzi e Calenda : "Al Centro Spazio immenso - vale più del 10%" : C’è spazio al Centro per i moderati e Matteo Renzi può riempirlo. Questo il senso dell’intervista di Pier Ferdinando Casini al Messaggero, in cui chiede una reazione per “evitare che gli irresponsabili al Governo portino l’Italia verso la rovina e che l’ondata di demagogia e pressappochismo travolga tutto”.Per fare questo “noi dobbiamo coprire lo spazio immenso che si è creato al ...

Spazio - Saccoccia (ASI) : “Con il Brasile possibili sviluppi su piccoli satelliti” : “Il Brasile per l’Italia rappresenta uno polo importante nelle attività spaziali. Saranno interessanti possibili sviluppi di collaborazione nel settore dei piccoli satelliti e della formazione per la loro forza lavoro“. A dirlo all’Adnkronos è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, parlando a margine del convegno “La cooperazione spaziale come strumento per il progresso ...

#SpazioCinema all’ASI : ‘Gagarin Primo nello Spazio’ – 31 maggio 2019 : A breve il prossimo appuntamento cinematografico in Agenzia Spaziale Italiana con i “primi uomini” dello spazio. Il 31 maggio alle 21 sarà la volta di “Gagarin – Primo nello Spazio” che racconta la storia del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, il Primo uomo ad andare nello spazio nell’aprile 1961 a bordo della navicella Vostok-1. Il film racconta la vita del cosmonauta a partire dai momenti salienti del suo percorso, dall’infanzia in ...

Spazio a Open House 2019 : oltre 500 visitatori all’ASI : Si è conclusa il 12 maggio l’edizione 2019 di Open House Roma, evento annuale che in un solo weekend apre gratuitamente al pubblico centinaia di edifici della capitale. Tra questi l’Agenzia spaziale italiana, che ha aderito al progetto per il quarto anno consecutivo e ha offerto ai visitatori un racconto originale della sua sede a Tor Vergata, sempre più pensata come uno Spazio aperto al pubblico. Ad accompagnare gli oltre 500 partecipanti che ...

Spazio - Saccoccia : “Forte supporto dell’asilo alla missione di Luca Parmitano” : “L’Agenzia Spaziale Italiana supporta fortemente la missione” Beyond dell’Esa che “Luca Parmitano si appresta a portare in orbita” il prossimo 20 luglio. A sottolinearlo è il neo presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia, parlando all’incontro al centro Italiano Esrin dell’Esa, oggi a Frascati, alla presenza del direttore generale di Esa, Jan Woerner. Saccoccia ricorda che “Luca Parmitano ...

Spazio : cooperazione bilaterale ASI-NASA - visita del Presidente Saccoccia a Washington : Prima missione all’estero nel ruolo di Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana per Giorgio Saccoccia, insediatosi in agenzia lo scorso venerdì 3 maggio. Il Presidente è sbarcato a Washington il 6 maggio a conferma che gli Stati Uniti sono il primo partner dell’Italia in campo spaziale fuori dell’Europa. ASI e NASA hanno una lunga tradizione di cooperazione bilaterale che inizia col nascere di ASI nel 1988 e continua ininterrottamente fino ad ...

Spazio : accordo di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e l’ASI per la nuova rete di geo-referenziaziano GNSS : E’ stato firmato nei giorni scorsi dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, e dal Commissario Straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Prof. Piero Benvenuti, un accordo esecutivo finalizzato ad adeguare e rendere ancora più efficace la rete nazionale di georeferenziazione dei sensori GNSS (Global Navigation Satellite System). Tale accordo consentirà di mettere a ...

'Porterei i terrapiattisti nello Spazio : vedrebbero un'oasi sferica colorata in un mare di tenebre. Ma loro temono di diventare scimmie' : Delle volte mi rattrista un po' perché la scienza ha fatto grandi passi in avanti ma di fronte a noi ci sono ancora grandissimi misteri da comprendere. L'idea che ci siano persone che perdono il loro ...

Umberto Guidoni replica a Favari : "Porterei i terrapiattisti nello Spazio : vedrebbero la Terra - un'oasi sferica colorata in un mare di tenebre" : Umberto Guidoni sorride appena gli sveliamo il motivo per cui l'abbiamo chiamato. "Professore, Agostino Favari, un Terrapiattista che è tra i relatori del primo convegno sulla Terra piatta in Italia, vorrebbe venire con lei nello spazio per vedere se la Terra è davvero sferica". L'astronauta classe '54, che ha partecipato a due missioni Nasa ed è stato nel 2001 il primo europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale, ...