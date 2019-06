Scopre che un 18enne vive di nascosto in casa sua: “Ogni notte andava da mia figlia 14enne” (Di giovedì 13 giugno 2019) Un giovane di diciotto anni è stato arrestato nel Tennessee. La polizia lo ha ammanettato dopo che una donna ha lanciato l’allarme: lo aveva trovato in casa sua dove, a quanto emerso, il ragazzo viveva da un po’ di nascosto. Aveva il divieto di avvicinarsi a una quattordicenne che, invece, ogni notte andava a trovare. (Di giovedì 13 giugno 2019) Un giovane di diciotto anni è stato arrestato nel Tennessee. La polizia lo ha ammanettato dopo che una donna ha lanciato l’allarme: lo aveva trovato insua dove, a quanto emerso, il ragazzova da un po’ di. Aveva il divieto di avvicinarsi a una quattordicenne che, invece, ognia trovare.

Un giovane del Tennessee, negli Stati Uniti, è stato arrestato dopo che hanno scoperto che "da qualche tempo" viveva in una mansarda sopra la camera da letto di una ragazzina di quattordici anni. Il giovane, a quanto emerso, viveva di nascosto in quella mansarda e usciva solo quando i genitori della quattordicenne dormivano. A quel punto si nascondeva nella camera della ragazzina. Matthew Christopher Casto, questo il nome del ragazzo di diciotto anni, è stato arrestato il 2 giugno scorso dopo che la polizia ha ricevuto una chiamata da parte di una persona che diceva che in casa sua c’era un "intruso". A quanto emerso, Casto aveva il divieto di avvicinarsi alla quattordicenne da quando lei, il 29 maggio scorso, era scappata di casa.