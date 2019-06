liberoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Milano, 13 giu. (AdnKronos Salute) - "La condizione di salute deidal punto di vista sanitario è perfetta. Non, non determinano nessun rischio di diffusione di infezioni". Dal 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd20019) in corso a Milano gli esperti vogliono fare chia

GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Morrone: 'Migranti non portano malattie' - Adnkronos : Morrone: 'Migranti non portano malattie' -