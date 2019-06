Maturità | shorts e infradito vietate in aula | espulso chi usa il cellulare

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019)2019, nientedurante le prove scritte e orali, ma il giro di vite previsto dal Ministero dell’Istruzione riguarderà anche gli studenti sorpresi con ilin mano (o in tasca), da espellere in base alle direttive di Marco Bussetti. Intervenendo alla trasmissione di Radio 1 “Un giorno da pecora”, il massimo responsabile delle politiche scolastiche ha assicurato il più totale rigore rispetto alle più comuni infrazioni compiute dai maturandi “furbetti” in sede di esame ai danni dei compagni diligenti e rispettosi delle regole, annunciando controlli a tappeto sui dispositivi mobili presenti in. Il problema dell’eventuale consultazione in tempo reale di siti web contenenti preziose fonti da cui copiare gli elaborati, stando a quanto promesso dal ministro, verrà risolto alla radice isolando le classi con un apposito “black out” del segnale di rete, ...

