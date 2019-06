Livelli di diossina 4 volte sopra i limiti in una scuola di Taranto: genitori la occupano a oltranza (Di giovedì 13 giugno 2019) Un gruppo di genitori dell'istututo Deledda di Taranto ha occupato la scuola, dove sono stati trovati tassi di inquinamento molto elevati: "Non vogliamo spostare i nostri figli e le nostre figlie presso istituti che si trovano al di fuori dei Tamburi perché pretendiamo di vivere e restare liberamente nel nostro quartiere". (Di giovedì 13 giugno 2019) Un gruppo didell'istututo Deledda diha occupato la, dove sono stati trovati tassi di inquinamento molto elevati: "Non vogliamo spostare i nostri figli e le nostre figlie presso istituti che si trovano al di fuori dei Tamburi perché pretendiamo di vivere e restare liberamente nel nostro quartiere".

I livelli di diossina e pcb riscontrati nelle immediate vicinanze della scuola Deledda di Taranto sono di 45 nanogrammi per chilo, cioè oltre quattro volte il limite consentito dalla legge, di 10 nanogrammi. Per questa ragione i papà e le mamme degli alunni iscritti all'istituto comprensivo del rione Tamburi, comprendente anche la scuola Vico e la De Carolis, hanno deciso ieri mattina di forzare i cancelli e dare inizio a un'occupazione simbolica permanente. A motivare la protesta delle famiglie sono stati i dati rilevati il 7 giugno dall'Arpa Puglia nelle indagini dei terreni superficiali delle barriere artificiali erette negli anni '70 per dividere le case del quartiere dall'acciaieria dell'allora Italsider, poi Ilva e oggi Arcelor Mittal.