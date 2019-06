Lapo Elkann tra le braccia di Tanya Frolova

Lapo Elkann innamorato pazzo di una 26enne con un corpo da favola : Secondo il settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – la nuova fidanzata di Lapo Elkann sarebbe la modella russa Tanya Frolova. Lo scapolo d’oro è stato sorpreso a Santa Maria Ligure e Portofino con la bella 26enne, ex finalista di Miss Russia 2017, con cui ha trascorso qualche giorno in barca e nella villa dell’amico ex pilota di F1, Eddie Irvine. --Lapo e Tanya, impegnati in un pranzo romantico, sono ufficialmente una coppia. A 42 anni ...

“Due trans in stanza - poi il caos”. L’ex presunto amante chef inguaia Lapo Elkann : Un altro enorme guaio per Lapo Elkann: uno suo ex amante sostiene di essere stato aggredito sessualmente e di essere stato lasciato con “un grave disagio emotivo” al termine di un’orgia transgender a base di cocaina che si sarebbe tenuta nella casa di Milano dell’erede Fiat a luglio 2018. Il caso viene sollevato dal New York Post ed è stato ripreso da Dagospia. La presunta vittima è Travis London, il quale sostiene di ...

“Ex di Lapo Elkann lo accusa di essere stato molestato durante un’orgia nel 2018”. Il legale dell’erede Agnelli : “Causa infondata” : Travis London, ex chef molto noto degli Stati Uniti, avrebbe fatto causa per milioni di dollari a Lapo Elkann con l’accusa di aver subito un’aggressione durante un’orgia che gli avrebbe lasciato un “grave disagio emotivo” e di aver poi ricevuto pressioni, da parte dello stesso Lapo, affinché non parlasse dell’accaduto. A riportare la storia è il New York Post. Secondo London si sarebbe trattato ...

Formula 1 – Spiacevole imprevisto per Lapo Elkann al Gp di Monaco : niente pass? Accesso vietato nella zona box [VIDEO] : Lapo Elkann bloccato all’ingresso della zona box: piccolo imprevisto nel sabato di qualifiche del Gp di Monaco Si sono svolte oggi le qualifiche del Gp di Monaco: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position sul circuito di Montecarlo, seguito da Bottas e Verstappen. Sabato deludente per la Ferrari, con Vettel che non è riuscito a far meglio del quarto tempo, mentre Leclerc partirà domani dalla 16ª casella in griglia. Giornata ...