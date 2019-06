Irony Curtain | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di giovedì 13 giugno 2019) Quando parliamo di Artifex Mundi, è inevitabile pensare ai cerca oggetti, categoria di giochi nei quali la software house è specializzata. Quest’oggi invece vogliamo proporvi la nostradi, un’avventura punta e clicca prodotta dal citato studio, disponibile su PC.prende il suo nome dalla linea di confine che divise l’Europa verso la fine della seconda guerra mondiale, dando origine a due zone politiche differenti, il comunismo e il socialismo, un’epoca in cui il capitalismo la faceva da padrone. Cortina di ferro onella lingua originale, è un’avventura punta e clicca 2D, caratterizzata da scenari e personaggi realizzati in stile cartone animato, come molte altre avventure grafiche che abbiamo avuto modo di giocare nel corso del tempo. Lo scopo del ...

leianesonfire : Mano -