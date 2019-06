I miei figli sono importanti | il resto a volte dovrà aspettare

Dramma Maxi Lopez : “Wanda Nara non mi fa vedere i miei figli da mesi - da lei messaggi aggressivi” : Maxi Lopez, nuova stoccata a Wanda Nara: l’ex attaccante di Torino e Sampdoria non vede i suoi figli da 3 mesi a causa della ex moglie Quando Maxi Lopez e Wanda Nara stanno nello stesso discorso, probabilmente non ci saranno buone notizie al seguito. È così anche questa volta, l’ultima di tante frecciatine e stoccate a distanza fra i due ex partner. Niente di nuovo fra due vip, ma quando di mezzo ci sono i figli, la situazione ...

“Baciare sulla bocca i miei figli è bellissimo” : “Non si fa, non è un gesto da bambini, li confonde”. Ho letto interviste e libri a riguardo, ho ascoltato le raccomandazioni di pedagosti e psicoterapeuti, ho sentito commenti stizziti di mamme e papà al parco. Ma non ho mai cambiato idea. Continuo a baciare i miei figli sulla bocca tutte le volte che posso, ogni volta che me lo chiedono, con gli occhi e con le braccia. Lo trovo un gesto bellissimo, spontaneo, naturale, solo nostro. ...

Salvo Sottile/ "Odiavo il lavoro di papà - ci teneva lontani. Spero che i miei figli…" : Salvo Sottile ospite a Storie Italiane: la figura del padre ed il ricordo del nonno, entrambi fondamentali nella sua vita.

Kikò e Ambra dopo il Gf 16, le confessioni a Pomeriggio 5 Ambra e Kikò sono al settimo cielo. I detrattori avevano detto che si sarebbero lasciati non appena fosse terminata la loro esperienza al Grande Fratello 2019, e invece non è stato così. Li abbiamo rivisti insieme a Pomeriggio 5, dove Barbara d'Urso ha […] L'articolo Kikò e Ambra a Pomeriggio 5: "Dormo coi miei figli, mi devo riprendere"

Pomeriggio 5: Kikò Nalli torna a parlare dei suoi figli Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono stati ospiti oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara d'Urso. E in questa occasione il popolare hairdresser di origini romane, prima di parlare del suo amore sbocciato nella casa più spiata dagli italiani per Ambra, ha voluto puntualizzare una cosa molto importante sui suoi figli. Cosa ha dichiarato? L'ex marito dell'opinionista di Uomini e ...

Caitlyn Jenner : I miei figli hanno accettato il mio cambio di sesso : La famosa trans del clan Kardashian-Jenner, icona ed esempio per tutta la sua famiglia, ha raccontato che tutti i suoi 6 figli hanno accettato il suo cambio di sesso. L'ex sportivo ha spiegato che, nonostante le sue mille paure, alla fine è stato più semplice di quanto pensasse. In una intervista esclusiva rilasciata al magazine “People” Caitlyn Jenner ha detto a che tutti i suoi figli hanno accettato il suo cambio di sesso. ...

Salvini : "miei figli 60 milioni di italiani". Ma su Twitter #60milionimenouno : "Non sei mio padre" : Dopo le parole del vicepremier durante un comizio a Foligno l'hashtag diventa popolare sui social. E il sindaco Sala gli risponde: "Non lo viglio nemmeno come zio"

Matteo Salvini : "I miei figli sono 60 milioni di italiani". E Beppe Sala : "Non lo voglio nemmeno come zio" : "I miei figli sono 60 milioni di italiani" ha detto Matteo Salvini commentando la procedura d'infrazione minacciata da Bruxelles. Ma Giuseppe Sala non ci sta: "Non lo vorrei neppure come zio" ha replicato immediatamente. Il sindaco di Milano sembra non aver gradito la battuta del vicepremier che dic

Britney Spears : "Manipolata e privata dei miei figli. Mio padre mi costrinse a prendere farmaci" : Menzogne e manipolazioni, sono queste le accuse che Britney Spears lancia al suo team e alla sua famiglia in una lettera inedita. La cantante parla della difficile fase psicologica e personale attraversata circa dieci anni fa: periodo durante il quale, sostiene la Spears, sarebbe stata messa a tacere e minacciata dalle persone che gestivano la sua carriera e la sua vita.La nota, scritta in terza persona, è stata consegnata ad una fonte ...

Tina Cipollari : "Mi sveglio ogni giorno alle sei - e vivo per i miei figli" : Uno dei volti più amati di Uomini e Donne, inutile dirlo, è proprio il suo: quello di Tina Cipollari, che per tutti gli spettatori del programma ma non solo rappresenta a pieno l'immaginario collettivo di uno dei format più storici di Canale 5.Anche Tina Cipollari è stata a sua volta seduta sul trono, prima di diventare una delle opinioniste più famose della tv. Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, in edicola, ha deciso di raccontare ...

Francesco Renga/ 'La morte di mia madre mi ha lacerato. I miei figli...' - Verissimo - : Francesco Renga a Verissimo, racconta il dolore per la morte della mamma parlando anche di Ambra Angiolini e Diana Poloni passando per i figli Jolanda e Leonardo.

GF16 - Kikò Nalli : "Mi mancano molto i miei figli. Vorrei vederli - vivo per loro" : Vi avevamo già parlato, nei giorni scorsi, di Kikò Nalli che, nella casa del Grande Fratello, aveva ultimamente accusato del fatto che tanti coinquilini vedessero le sue battute come vere e proprie provocazioni. Kikò si era infatti sfogato con Daniele che, un po' permaloso, se l'era presa con il parrucchiere romano considerandolo un attaccabrighe. Dal canto suo, Kikò aveva spiegato che la tensione in casa fosse insopportabile, e che non gli ...

Voglio un messaggio dai miei figli! Kikò Nalli sull'orlo di una crisi : Nella casa del Grande Fratello l'inquilino Kikò Nalli non riesce più a stare lontano dai suoi figli e, in un momento di crisi, confida a Daniele Dal Moro che vorrebbe ricevere un loro messaggio per sentirli più vicini : “Ho bisogno di una frase, di un messaggio o di una parola da parte dei miei figli. Non sono preoccupato, ma mi mancano dal primo giorno perché con loro ho un rapporto che solo chi mi conosce sa”. Daniele ha tentato di ...

Amici 18 - Mameli retroscena dopo puntata : “Racconterò tutto ai miei figli” : Mameli dopo Amici 2019: le parole del cantante dei Bianchi Mameli di Amici 18 ha dato dei pareri a caldo dopo la settima puntata del Serale. Ha assaporato pochi minuti della diretta: ha cantato la sua Ci vogliamo bene contro una super-coreografia di latino-americano di Umberto Gaudino. E quest’ultimo ha avuto la meglio al televoto. […] L'articolo Amici 18, Mameli retroscena dopo puntata: “Racconterò tutto ai miei figli” ...