Formula 1 – Senti Max! Che frecciata di Verstappen a papà Jos | “il pilota sono io non lui”

(Di giovedì 13 giugno 2019) Maxprende le distanze daJos: che affondo delolandese della Red Bull al padre La stagione 2019 di1 non ha regalato finora alla Red Bull e ai suoi piloti le soddisfazioni desiderate. Maxsta affrontando un periodo complicato e duro dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno, che facevano sperare in una bellissima lotta a tre per il Mondiale di F1. Negli ultimi tempo si parla tanto di un possibile addio dialla Red Bull e, in particolar modo, a far discutere è un tweet diJos pubblicato durante il weekend di gara del Gp del Canada, nel quale sosteneva che il figlio saluterà presto la scuderia. photo4/Lapresse Non si è fatta però attendere la secca risposta di Max: “si è fatto un gran parlare di quel pezzo che è uscito. In realtàio ilnon mio padre. Ho più volte ripetuto che mi sto divertendo e che ...

