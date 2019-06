Vampire The Masquerade Bloodlines 2 | ecco la demo completa dell' E3 2019

Nina Dobrev e Paul Wesley innamorati? Le rivelazioni sul dietro le quinte di The Vampire Diaries : Il finale di The Vampire Diaries ci ha lasciato orfani della serie e del famoso triangolo amoroso a base di vampiri ormai da qualche anno, ma sembra proprio che c'è ancora qualcosa che non sappiamo sul conto di Nina Dobrev e Paul Wesley. In molti sono convinti che i due potessero fare coppia e non solo nella serie ma anche fuori salvo poi scoprire che l'attrice in realtà ha intrapreso una relazione con Ian Somerhalder. Fin qui tutto noto se ...

E3 2019 : Vampire The Masquerade Bloodlines 2 si mostra in un esclusivo trailer gameplay : A pochi minuti dall'apertura del PC Gaming Show, l'attesissimo RPG Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è stato protagonista di un esclusivo trailer gameplay che mostra alcune scene tratte dal gioco.Inoltre è stato annunciato che il protagonista sarà un vampiro molto giovane e che riceverà diversi boost a seconda della qualità del sangue che deciderà di utilizzare come fonte di nutrimento. Di seguito trovate i video citati sopra (sarebbe uno ma è ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York è una nuova esperienza narrativa single player ambientata nell'universo World of Darkness : Tutti gli occhi potrebbero essere su Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, ma non è previsto il lancio del titolo fino al prossimo anno. C'è, tuttavia, qualcosa di strettamente correlato che potrebbe fare la felicità dei fan: un nuovo gioco chiamato Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.Come riporta Eurogamer.net, si tratta di un'esperienza narrativa per giocatore singolo realizzata da una compagnia polacca chiamata Draw Distance, ...

I Malkavian sono pronti a seminare il caos in Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : I Malkavian sono l'ultimo clan presente in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, a confermarlo è il narrative lead di Paradox Interactive Brian Mitsoda, che durante un'intervista riportata da Videogamer ha svelato la notizia."I Malkavian, in primo luogo, influenzano la stabilità psichica delle persone" ha dichiarato Mitsoda "Il loro potere non influenza solo i dialoghi, ma anche il combattimento. Il clan di per sé nasce proprio per seminare il ...

Il mondo di Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 sarà reattivo e dinamico : Il tanto atteso Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ricevuto nel corso di queste settimane una serie di trailer incentrati prettamente sui vari clan presenti all'interno del gioco.Stavolta gli sviluppatori hanno deciso di svelare qualcosa di più sul mondo di gioco. Attraverso un'intervista a Polygon, Brian Mitsoda e Cara Ellison hanno parlato di come lo studio ha voluto creare un mondo che funzionasse in modo realistico. Per il team di ...

Paradox Interactive svela il background dei Ventrue in Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : Paradox Interactive ha oggi rivelato il quarto clan di Vampiri full-blood di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2:i Ventrue! Conosciuti nel corso della storia come Re e persone influenti, i Ventrue sono vampiri machiavellici che usano la loro astuzia, pazienza e volontà per governare.Il sangue dei governanti scorre nelle vene dei Ventrue. Una volta erano soliti arruolare sacerdoti e aristocratici, adesso invece reclutano banchieri e dirigenti ...

The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires - il nuovo delirio di Johnny Depp e Alice Cooper (video - testo e traduzione) : The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires arriva a quasi un mese di distanza dal lancio del secondo album della superband di Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry. Il primo sforbicia come un vetusto Edward di Tim Burton sulle corde della chitarra, il secondo porta ancora il suo teatro dell'assurdo sul palco e il terzo, instancabile, incendia il palco come farebbe con gli Aerosmith, di cui è fondatore. Questo strano accostamento tra i tre ...

Epic descrive Paradox come "avida" per aver rimosso Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 dall'Epic Games Store : I Mega Sale dell'Epic Games Store a quanto pare sono stati apprezzati da molti, ma non da tutti. Sopratutto dai publisher di alcuni dei titoli coinvolti nell'iniziativa.La promozione, oltre a offrire un invitante sconto su tutto il catalogo, prevede un ulteriore riduzione di prezzo di 10 dollari per tutti i titoli prezzati 15 dollari o più. L'offerta si estende anche ai giochi in prenotazione, molti dei quali ora disponibili sullo Store di Epic ...

Il nuovo trailer di Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 introduce il clan Toreador : Il clan Toreador di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato rivelato da Paradox Interactive, riporta VG247.com.Conosciuto anche come clan of the Rose, i Toreador sono "creatori di arte e bellezza" e questi non morti corporei conducono uno stile di vita piuttosto edonistico in Bloodlines 2.Uno dei più grandi clan della città, i membri sono ossessionati dalla bellezza e vantano artisti, architetti, poeti e cantautori tra le loro fila.Leggi ...

Un Vampire : The Masquerade RPG narrativo è in arrivo dagli sviluppatori di The Council : Come segnala Rockpapershotgun, Bigben Interactive ha annunciato che tra i loro titoli in programma per il"2019 e oltre" c'è un Vampire: The Masquerade "RPG narrativo" sviluppato da Big Bad Wolf, lo studio dietro The Council. In arrivo anche Blood Bowl 3, come già detto in una precedente news, ancora una volta sviluppato da Cyanide.Purtroppo, né lo sviluppatore né il publisher hanno svelato alcun dettaglio su questo nuovo "gioco di ruolo ...

In Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sarete in grado di scegliere il vostro clan tra i cinque disponibili : L'editore di Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Paradox Interactive, ha svelato nuove informazioni riguardanti questo titolo.All'interno del gioco sarà possibile scegliere il proprio personaggio tra cinque classi, ovvero i vari clan. Tra queste, due sono già state presentate con le proprie abilità, ovvero i Brujah ed i Tremere.Come riporta Segment Next, l'editore ha confermato che i clan presenti in questo nuovo capitolo saranno inferiori ...

Fam la serie di Nina Dobrev - è stata cancellata : la star di The Vampire Diaries si consola con l’amore? : Tutto da rifare per Nina Dobrev che dopo la fortunata partecipazione in The Vampire Diaries è sbarcata al cinema e si è poi ritrovata, in un ruolo tutto nuovo e da ridere in Fam. Purtroppo la comedy è stata cancellata da CBS e i fan di Nina Dobrev non la vedranno all'opera in una seconda stagione. L'annuncio è arrivato qualche ora fa dagli Usa in quello che possiamo definire il Black Friday del mondo seriale in cui molti show sono andati ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - il nuovo trailer mostra la magia del sangue del clan Tremere : Il clan dei Tremere è il secondo ad essere presentato da Paradox Interactive. All'interno di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 infatti saranno accompagnati dai Brujah, il clan precedentemente annunciato.Attraverso un'attenta ricerca, i Tremere hanno imparato a controllare il sangue dei vampiri, chiamato Vitae, e usarlo come un'arma potente. È Vitae che dà ai vampiri le loro abilità sovrumane, e la capacità del Tremere di armarli li rende ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : Nuovi dettagli da Paradox : Paradox Interactive ha oggi svelato ulteriori dettagli sul background e sulle discipline dei Thinblood di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. I giocatori inizieranno la loro avventura nei panni di un Thinblood, un gruppo di vampiri di seconda classe con abilità più deboli rispetto a quelle dei clan full-blood più grandi. Andando avanti con la storia, i giocatori alla fine si uniranno a uno dei cinque clan Kindred ...