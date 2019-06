Uno yacht sbarca a Times Square

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Azimut. È proprio il caso di dirlo visto che la piazza più famosa al mondo ha accolto l’Azimut S6, il 18 metri tra i più prestigiosi della gamma di Azimuts. Un’iniziativa, questa, che va a completare il mese di festeggiamenti per il 50esimo anniversario del gruppo nautico che, proprio nella Grande Mela, ha dato vita a party, appuntamenti pubblici e privati, crociere lungo l’Hudson, cocktail a Chelsea Pier, dibattiti e talk show. Un compleanno in grande stile, concluso con un’installazione speciale organizzata e realizzata grazie alla collaborazione con Design Pavilion e NYCxDESIGN che segna il ponte tra design, tecnologia e mondo nautico. Ma non solo. L’immagine di una barca che abbandona il suo contesto abituale, quello marino, per immergersi in un ambiente inusuale come il crocevia newyorkese ancora una volta mette in luce il DNA del brand Azimut, che da ...

