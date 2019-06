Spiraglio su chiusura Whirlpool Napoli

non è intenzionata a chiudere e non desidera disimpegnarsi dallo stabilimento di. Pertanto, è disponibile a ragionare sul proseguimento dell'attività. Così fonti del Ministero dello Sviluppo economico. L'annuncio dell'azienda di elettrodomestici "è il presupposto per ricominciare il dialogo. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono dai pilastri di prima". Così il ministro Di Maio ai lavoratori: "Tenete duro e non mollate. Sono con voi. Lunedì ascolteremo l'azienda per capire cosa ci porterà".(Di mercoledì 12 giugno 2019)