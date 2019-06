Sequestro animali imbalsamati in museo Collezione con oltre 150 pezzi Operazione Cc

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Chieti -, alcivico di Scienze naturali di San Giovanni Teatino (Chieti), di unadi, appartenenti a specie protette dalla normativa internazionale Cites e sprovvisti della prescritta autorizzazione per la commercializzazione. Sul posto stanno operando i Carabinieri del servizio Cites di Pescara. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Chieti, vede indagate due persone che avrebbero affidato in comodato d'uso laale parallelamente avrebbero tentato di venderla su Internet attraverso alcuni siti specializzati. La, che conta150 esemplari, tra i quali orsi, lupi e mammiferi africani, ammonterebbe complessivamente a un valore di circa 200mila euro. leggi tutto

