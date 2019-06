Per l’Italia il D-Day del riscatto internazionale non arriverà più

Rugby - Mondiali Under20 2019 : il XV dell’Italia Per la sfida all’Irlanda. Azzurrini alla ricerca della prima vittoria nel torneo iridato : Nel pomeriggio italiano di oggi (mattina argentina) l’Italia Under 20 di Rugby tornerà in campo per la terza partita dei Mondiali di categoria: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Australia per 12-36, e quella di misura contro l’Inghilterra per 23-24, un altro match che si preannuncia molto difficile attende gli Azzurrini, che saranno opposti all’Irlanda. Domani gli Azzurrini conosceranno il nome ...

L’Italia Under 20 ha Perso la semifinale dei Mondiali di calcio : La sera dell’11 giugno la Nazionale italiana di calcio Under 20 ha perso per 1-0 la semifinale dei Mondiali di categoria, che si stanno disputando in Polonia. L’Ucraina ha segnato al 65° minuto con Serhiy Buletsa, uno dei migliori giocatori della

Anche l’Italia ha i suoi "piccoli schiavi" : cosa serve Per combattere il lavoro minorile : Nel mondo sono 152 milioni i minori tra i 5 e i 17 anni vittime di sfruttamento lavorativo, denuncia Save the Children in...

Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura Per anni». E Conte : «Anche lui sbagliò con la Grecia» : Il presidente della Commissione Uea: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio. La replica del premier italiano: «Convinti della nostra linea, non è recessiva»

Volleyball Nations League - facile successo Per l’Italia : Bulgaria asfaltata 3-0 al Pala Barton di Perugia : Le ragazze di Davide Mazzanti non hanno commesso errori contro il fanalino di coda del torneo, rispettando il pronostico che le vedeva nettamente favorite È arrivato l’ottavo successo nella VNL per la nazionale italiana femminile, vincitrice in serata al Pala Barton di Perugia 3-0 (25-19, 25-21, 25-20) sulla Bulgaria. Sotto gli occhi del presidente Pietro Bruno Cattaneo le ragazze di Davide Mazzanti non hanno commesso errori contro il ...

VIDEO Gol annullato a Scamacca ai Mondiali Under 20 : semirovesciata cosmica - il Var toglie il pareggio all’Italia Per fallo dubbio : Farà discutere a lungo il gol annullato a Scamacca nella semifinale Italia-Ucraina dei Mondiali Under 20 di calcio 2019. L’azzurro ha stoppato in area e poi ha calciato in semirovesciata mettendo a segno una rete da urlo al 93′: sarebbe stata la rete del pareggio che avrebbe spedito l’incontro al supplementare. L’arbitro ha però chiesto il supporto del Var e, dopo aver visionato le immagini alla moviola, ha deciso di ...

Juncker : "L’Italia sbaglia direzione - rischia la procedura Per anni" : Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, apre alla possibile procedura Ue sui conti pubblici dell'Italia. "Pensiamo che Roma si stia muovendo in una direzione sbagliata, quindi dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo, ma non minaccia la stabilità dell'Europa"

Conti pubblici - Juncker : “L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura Per anni” : La Commissione europea pensa che “l’Italia si stia muovendo in una direzione sbagliata“. Così parla Jean-Claude Juncker in un’intervista a Politico.eu nel giorno in cui il Comitato economico e finanziario ha approvato il contenuto del rapporto sul debito elaborato dai tecnici di Bruxelles: una procedura contro l’Italia è ritenuta giustificata. “Penso che l’Italia rischia di essere nella procedura nei prossimi anni“, dice ...

Epatite C - maglia nera all’Italia : record Ue di Persone esposte al virus : “Oltre 200.000 italiani non sanno di essere affetti da Epatite C e il nostro Paese è tra quelli in Europa con il maggior numero di persone esposte al virus. L’Italia ha raggiunto il primo obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) della riduzione al 65% delle morti da Epatite C ma è ancora lontana da quello dell’eradicazione del virus entro il 2030”. E’ quanto emerso oggi a Roma durante i lavori ...

Procedura d’infrazione - Giovanni Tria cerca un compromesso con l’Ue : “È Per il bene dell’Italia” : Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il governo italiano deve cercare un compromesso con l'Unione europea per evitare la Procedura d'infrazione: "È nel nostro interesse", assicura il titolare di via XX Settembre durante l'informativa urgente che si è tenuta alla Camera dei deputati.Continua a leggere

Conti pubblici - Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura Per anni» : Il presidente della Commissione Ue attacca: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio

Dall’Asia all’Italia - passando Per gli USA : “Vietato mangiare cani e gatti” : “Contro le stragi di cani e di gatti, che a milioni in Asia orientale finiscono sul piatto, sono essenziali la mobilitazione dei volontari e le pressioni sui governi dei Paesi interessati, ma anche segnali dai Parlamenti dell’Occidente”: ne è convinta l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, che oggi – insieme con Jason Pang, direttore della World Dog Alliance, arrivato ...

Unione europea - la corsa dell’Italia Per una poltrona a Bruxelles. I candidati : da Giorgetti a Picchi - fino a Moavero : Le fonti ufficiali dicono che il tema non è stato affrontato durante il summit Conte-Di Maio-Salvini di lunedì sera, ma quello delle nomine Ue è uno dei temi caldi delle ultime settimane, in vista del prossimo Consiglio europeo tra i capi di Stato e di governo del 20-21 giugno dove inizieranno ufficialmente le trattative sulle nomine delle alte cariche dell’Unione. L’Italia, nonostante sia rimasta in seconda fila, con il presidente ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : l’Italia soffre ma vince allo shoot-off e va agli ottavi! Sfida con la Cina decisiva Per il pass olimpico : L’Italia è agli ottavi di finale ed è ad un solo incontro dal pass olimpico per Tokyo 2020. Questo è il verdetto emesso dal primo turno della gara a squadre maschile dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in cui gli azzurri hanno sconfitto allo shoot-off la Malesia al termine di una Sfida tesissima e al cardiopalma fino all’ultima freccia. Il terzetto italiano formato dai campioni iridati in carica Mauro Nespoli, ...