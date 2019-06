Lucia Mascino a OM | dai gioielli Favola e La Prima Pietra alla nomination ai Nastri

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Specialed’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale--dargento Nella serata di presentazione delleper i prossimid'Argento 2019,ha raccontato ai microfoni di OM tutto lo stupore e la felicità per aver ottenuto la candidatura ai celebri premi attribuiti dai critici cinematografici italiani. Laha infatti ricevuto lacome migliore attrice di commedia per i suoi due film del 2018,e La, entrambi già acclamati dcritica. Il grande pubblico l'avrà recentemente notata anche nella commedia Ma cosa ci dice il cervello?, con protagonista Paola Cortellesi, e nel film tv su Mia Martini Io sono mia, al fianco di Serena Rossi, oltre a ricordarla come protagonista della serie di Ivan Cotroneo Una mamma imperfetta. Ma il ...

OptiMagazine : .@LuciaMascino a @OptiMagazine, dai gioielli #Favola e #LaPrimaPietra alla nomination ai #NastridArgento2019 (video… - Concerti_Parco : Una serata magica: Il Piccolo Principe prende vita dalle parole di Filippo Timi e @LuciaMascino e la musica dei Cam… -