Il primo ministro giapponese in visita a Teheran

I dieci candidati a succedere a Theresa May come primo ministro del Regno Unito : Il comitato 1922, l’organismo interno del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico incaricato dell’elezione del leader, ha annunciato la lista dei dieci candidati alla successione della dimissionaria Theresa May come leader del partito e quindi anche come nuovo primo ministro

Israele - primo ministro gay a Giustizia : 22.19 Amir Ohana, esponente del Likud (partito del premier israeliano Netanyahu), è stato nominato ministro della Giustizia dopo il licenziamento del precedente titolare; si tratta del primo ministro dichiaratamente gay nello Stato ebraico La sua nomina avviene pochi giorni dopo che il parlamento si è sciolto in vista di nuove elezioni. E' un fedelissimo di Netanyahu e lo difende in vista di possibili procedimenti giudiziari (è sotto inchiesta ...

Prayuth Chan-ocha è stato rinominato primo ministro della Thailandia : Prayuth Chan-ocha, l’attuale primo ministro thailandese e il capo della giunta militare salita al potere cinque anni fa, è stato di nuovo nominato primo ministro. La nomina è arrivata in seguito a un voto del Parlamento che si era insediato

Danimarca torna a sinistra - crolla il partito anti-migranti. La Frederiksen primo ministro : Netta vittoria dei socialdemocratici in Danimarca, crollano invece i populisti xenofobi crollano, in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, dopo l'exploit del 2015. E' questo l'esito delle elezioni parlamentari nel paese scandinavo, con la 49enne leader socialdemocratica Mette Frederiksen che si appresta a diventare il primo ministro piu' giovane nella storia del suo paese. Secondo gli ultimi exit poll, alla coalizione di centrosinistra ...

Le grandi proteste contro il primo ministro della Repubblica Ceca : Sono le più grandi dalla fine del regime comunista e chiedono le dimissioni di Andrej Babiš, da tempo accusato di corruzione

Il vice ministro Edoardo Rixi condannato in primo grado : i grillini chiedono le dimissioni : I grillini ancora all’attacco della Lega. Il vice ministro delle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, è stato condannato in primo

James Marape è il nuovo primo ministro di Papua Nuova Guinea : James Marape è stato eletto primo ministro dal Parlamento di Papua Nuova Guinea, un paese che occupa la parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e alcune isole a nord dell’Australia. Domenica l’ex primo ministro del paese, Peter O’Neill, si era dimesso dopo

Il primo ministro della Papua Nuova Guinea si è dimesso : Peter O’Neill, primo ministro della Papua Nuova Guinea, paese che occupa la parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e alcune isole a nord dell’Australia, si è dimesso. L’annuncio di O’Neill è arrivato dopo settimane di crisi all’interno del suo partito

Brexit - Boris Johnson in pole position come primo ministro nel dopo-May : La ricerca di un successore a Theresa May come leader del partito conservatore e primo ministro britannico inizia ufficialmente il 7 giugno, data delle dimissioni della premier. L'obiettivo è concludere l'elezione entro l'estate per poter presentare il nuovo leader al Congresso del partito il 29 settembre e in vista della nuova scadenza di Brexit il 31 ottobre. Fra i papabili l’ex sindaco di Londra...

May sotto pressione rinvia il voto sulla Brexit. primo ministro verso le dimissioni : La premier britannica Theresa May potrebbe dimettersi già oggi, dopo che i Tory hanno ulteriormente irrigidito le loro posizioni contro il suo piano per la Brexit. Il "Brexit withdrawal bill", la legge di implementazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue, infatti, non sarà pubblicata o discussa in parlamento sino all'inizio di giugno. Una mossa, quella del governo May, che notifica di fatto un rinvio del nuovo voto sull'accordo da lei ...

