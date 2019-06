Gabriele Grunewald è morta | causa morte e dove aveva il cancro

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019)ilÈ una storia molto triste quella della scomparsa didetta Gabe che si è spenta nella notte tra l’11 ed il 12 giugno 2019. Una storia che ricorda – per certi versi – la dipartita del nostro Leonardo Cenci che nonostante la malattia che poi lo ha sconfitto per semprecontinuato a correre dimostrando un grande attaccamento alla vita. Ricordiamo che l’appassionato maratoneta era stato insignito a febbraio 2017 della onorificenza al merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come “esempio civile per il suo impegno nello sport”., la malattia dal 2009 e l’addio del marito L’atleta statunitense classe 1986 nata a Minneapolis era affetta da un carcinoma adenoido-cistico scoperto nel 2009. Si tratta di una ...

stadiogoal : Oggi siamo qui a piangere Gabriele #Grunewald, scomparsa a soli 32 anni. Gabriele, mezzafondista statunitense, si… - Rosifregnan : RT @MelchorST: È morta Gabriele 'Gabe' Anderson Grunewald, la mezzofondista USA divenuta simbolo della lotta al tumore. ha saputo combatter… - DanielePerri969 : RT @MelchorST: È morta Gabriele 'Gabe' Anderson Grunewald, la mezzofondista USA divenuta simbolo della lotta al tumore. ha saputo combatter… -