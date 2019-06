Chiara Ferragni | i suoi look easy da copiare

dilei

(Di mercoledì 12 giugno 2019)è una vera trasformista: sempre undiverso, ma sempre fedele a se stessa e aispesso colorati e particolarissimi. E’ vero, il suo guardaroba è firmatissimo, ma alcuni deipossono darci degli spunti utili per qualche occasione anche della nostra vita quotidiana di comuni mortali. Vediamoli insieme., ida: per una festa Un abitino corto in tulle, magari senza strascico, è un’idea carina per una festa di compleanno o per un’occasione dove non sia previsto un dress code troppo formale. Ad una cerimonia ad esempio, un abito come questo sotto potrebbe andare bene, ma sarebbe necessario allungare l’orlo e coprire le spalle. Il rosa invece va benissimo, mentre il bianco, in caso di matrimoni ricordate che off limits (bianca è solo la sposa!). Fonte Getty Images, i...

trash_italiano : Pensate a quanto sarebbe geniale se Chiara Ferragni oggi pubblicasse una foto con un vestito preso dai cinesi ?? - francescocosta : Interviste che leggerei: “Ho fatto ore di coda in profumeria per regalare a Chiara Ferragni un libro sulla trattati… - vogue_italia : Chiara Ferragni ha generosamente premiato il suo staff per i successi raggiunti nel 2018 -