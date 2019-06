Calciomercato Milan | diverse trattative aperte e ci sarebbe una grossa offerta per Barella

Calciomercato Milan - il rinforzo può arrivare dal Liverpool : occhi su Lovren : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, i rossoneri sono reduci da un campionato deludente e che si è concluso con la mancata qualificazione alla Champions League. Il risultato ha portato al divorzio con Gennaro Gattuso, per Giampaolo manca solo l’ufficialità. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando sul mercato, nelle ultime ore importanti novità, il rinforzo può arrivare dal Liverpool. ...

Calciomercato NEWS 12 GIUGNO/ Ultime notizie - trattative Roma - Inter - Milan - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e Ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Milan - Maldini mette nel mirino due obiettivi : si lavora per Lovren e Sensi : In attesa di definire la questione ds e allenatore, il Milan lavora anche per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Giampaolo Lavori in corso in casa Milan, il club rossonero infatti sta vivendo giornate frenetiche per definire la questione allenatore e individuare il nuovo direttore sportivo. Massimo Paolone/LaPresse Il prescelto è Frederic Massara, che oggi dovrebbe firmare il proprio contratto con la società di via Aldo Rossi e ...

Calciomercato news 12 giugno/ Trattative : ultime notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Milan - inserimento per Barella ma l’Inter rimane in vantaggio : Calciomercato Milan – Il Milan ha intenzioni importanti in vista della prossima stagione nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, il club rossonero sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Ancora non è stato ufficializzato il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Giampaolo, nelle ultime ore secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ inserimento per il centrocampista ...

Calciomercato NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Roma - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato news 7 giugno/ Inter - Roma - Milan - Juventus trattative e ultime notizie : Calciomercato news 7 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato news 7 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma : trattative - ultime notizie : Calciomercato news 7 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato NEWS 6 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 6 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato news 6 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma : trattative - ultime notizie : Calciomercato news 6 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Milan – Calhanoglu rassicura i tifosi : “il prossimo anno giocherò ancora con questa maglia” : Hakan Calhanoglu giura amore al Milan: il fantasista turco svela di voler restare in rossonero anche per la prossima stagione In attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore, il Milan incassa un importante conferma da uno degli uomini chiave della rosa. Hakan Calhanoglu, fedelissimo di Gattuso e giocatore apparentemente ritrovato nel finale di stagione rossonero, ha svelato che resterà al Milan anche il prossimo anno. Dal ritiro della ...

Calciomercato Milan - Praet apre ai rossoneri mentre Laxalt vuole restare : Marco Giampaolo sembra destinato a diventare il nuovo allenatore del Milan, e con questo ci si aspetta che porti alcuni giocatori della Sampdoria a San Siro. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Calciomercato.com, infatti, l'attuale tecnico della Sampdoria avrebbe annullato le proprie vacanze aspettando una chiamata da parte di Maldini. L'accordo col Milan dovrebbe essere di durata triennale. Calciomercato Milan, Giampaolo potrebbe ...

Calciomercato Milan - si guarda al dopo Leonardo : idea Tare - ma ci sono anche due nomi suggestivi… : Rivoluzione tecnica in casa Milan. Via Leonardo e Gattuso, i rossoneri sono alla ricerca dei sostituti. Giampaolo in pole per la panchina, al momento, mentre per il ruolo di Ds regna ancora molta incertezza. Vuole scegliere bene la società, per ripartire con un progetto a lungo termine evitando altri stravolgimenti. Quelli che non dovrebbe subire la rosa, dove sembra si attui la politica del “ritoccare”: via qualche calciatore, ...