Brutto incidente per Froome | frattura e niente Tour

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ilde France perde uno dei sicuri protagonisti. Una banale caduta nella ricognizione della tappa odierna del Giro del Delfinato impedira' a Chris, quattro volte vincitore della Grande Boucle, di essere al via da Bruxelles il prossimo 6 luglio. Il 34enne britannico del Team Ineos, mentre era impegnato a provare la crono nei dintorni di Roanne, dove oggi e' in programma la quarta tappa del Delfinato e' andato a sbattere violentemente contro un muro a bordo strada, finendo gambe all'aria e, quel che e' peggio, con una probabile "pelvica". Le prime notizie parlavano didel bacino, ma potrebbe trattarsi invece di unaesposta del femore. La sostanza, in ogni caso, non cambia: nell'attesa degli esami radiologici, quel che e' certo chenon prendera' parte alla 106/a edizione della Grande Boucle dove coltivava il sogno, abbastanza realistico, di ...

