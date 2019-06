ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il presidente della federazione polacca Zbigniew, ha rilasciato un’intervista a Przeglad Sportowy parlando didopo la prestazione con la Nazionale che ha battuto Israele per 4-0. Il centrocampista azzurro haper tutti i 90′ minuti ed ha servito la palla a Grosicki per il gol del 3 a 0. “Hauna. Dopotutto non ha imparato a giocare a calcio in tre giorni. Ma lo preferisco in mezzo al campo e non da ala classica” L'articolosu: «Hauna» ilNapolista.

napolista : #Boniek su #Zielinski: «Ha giocato una partita fenomenale» Il presidente della Federazione polacca ha usato parole… - rosapetrazzuolo : POLONIA - Boniek esalta Zielinski: 'Ha giocato una partita fenomenale! Lo preferisco in un ruolo...' - juve_magazine : POLONIA - Boniek esalta Zielinski: 'Ha giocato una partita fenomenale! Lo preferisco in un ruolo...' -