Alaloth Champions of the Four Kingdoms si mostra in un nuovo story trailer all' E3

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Gamera Interactive ha pubblicato unall'E3 del suo RPGof theche introduce la storia del gioco.è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy, caratterizzato da intensi combattimenti e dungeon, con un gameplay ispirato ai classici del passato e ai moderni capolavori d'azione. Ci saranno quattro classi giocabili, che vi permetteranno di scegliere tra umani, elfi, nani e orchi, tra oltre 40 clan disponibili per cui combattere. La storia stessa è stata creata dalla leggenda del GdR, Chris Avellone; voi impersonerete il campione della vostra razza, alla ricerca di un prezioso artefatto necessario per impedire il ritorno del male.Vi ricordiamo cheof thesarà disponibile su PC ed Xbox One a partire da quest'anno.Leggi altro...

