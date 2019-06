Vietati canottiere e shorts per le bambine Il cartello ora corretto in un

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Nessun dress code per i bambini, mae pantalonciniper le bimbe. Questa la comunicazione riportata da unappeso (e poi rimosso) nella bacheca di un asilo della provincia di Varese. A denunciarlo su Facebook è l’attrice Clara Campi: inevitabile la polemica social e le accuse di discriminazione da parte degli utenti.Il, mirato ad autorizzare i bambini ad andare a scuola “senza grembiule”, esplicitava però il divieto per ledella scuola d’infanzia Macchi Ricci di Samarate (Varese) ad indossare “e pantaloni sopra il ginocchio”.La scuola ha provveduto subito alla sostituzione del, affermando che si era trattato di un errore e che le indicazioni sull’abbigliamento erano valide sia per i bambini che per le. A commentare la faccenda è giunto anche un gruppo ...

