VIDEO Svezia-Cile 2-0 | Mondiali calcio femminile | highlights | gol e sintesi Asillani e

(Di martedì 11 giugno 2019) Laha sconfitto ilper 2-0 in un match valido per i2019 di, le favorite scandinave hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio sulle arcigne sudamericane. La partita si è risolta soltanto nella ripresa, dopo 30 minuti di interruzione a causa di una pioggia torrenziale che impediva il regolare svolgimento dell’incontro:ha sbloccato il risultato all’83’ su assist di Anvegard, poi Janogy ha chiuso definitivamente i conti al 94′. Laconquista tre punti importanti e affianca al comando gli USA che hanno demolito la Thailandia con un roboante 13-0. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi2-0 ai2019 di2-0: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

