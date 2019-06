optimaitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) Ladeidiarriva con unasu. Il rocker di Correggio ha tenuto la prova generale in quel di Reggio Emilia, nella quale ha rivelato quali siano i brani scelti per la nuova tornata diche avrà inizio dal 14 giugno. Nella setlist cheha pensato per il nuovo tour non mancano i grandi classici del suo repertorio, ma ildi chitarra cambierà sudata. A dichiararlo è lo stesso artista che ha tenuto per la stampa a Reggio Emilia: "La parte voce e chitarra cambieràsera, ma è anche la più semplice da modificare, visto che sono solo. Poi ci saranno alcuni cambiamenti abbastanza risibili, una canzone a cui ne alterno un’altra per poter suonare più pezzi di Start nel lungo termine". Il desiderio di sentir suonare Start era già stato espresso damolto prima dell'inizio del tour e sarà questo ...

riccioale19 : RT @OptiMagazine: Ufficiale la scaletta dei concerti di @Ligabue negli stadi con una sorpresa su ogni medley - OptiMagazine : Ufficiale la scaletta dei concerti di @Ligabue negli stadi con una sorpresa su ogni medley - mapivi63 : RT @ContestUnDueTre: Siamo pronti anche questa sera per i #SeatMusicAwards19. Scusate per il ritardo, ma ecco la scaletta ufficiale della s… -