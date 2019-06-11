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Traffico Roma del 11-06-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 11-06-2019 ore 19 | 00 NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 11-06-2019 ore 19:00 (Di martedì 11 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. MOLTO INTENSO IL Traffico  SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA,  IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA. NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’  NE SEGNALIAMO UNO SU VIA DEL FORO ITALICO CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI  XXIII E LA VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE  SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PROVOCA RALLENTAMENTI  IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. RISOLTO INVECE L’ INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA . CI SONO ANCORA CODE  DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE ...
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    Traffico Roma del 11-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma martedì 11 giugno 2019 ORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DISAGI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ, UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTAROSSA PROVOCA CODE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, RIPERCUSSIONI E CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO DALLA TANGENZIALE ALLA FLAMINIA. CODE SULLA SALARIA ...

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