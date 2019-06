Tokyo 2020 – Un avvertimento dal profumo di… cannabis | spettatori stranieri avvisati!

Olimpiadi 2020 : a Tokyo i 100 podi olimpici verranno realizzati con 45 tonnellate di plastica riciclata : Gli organizzatori dei Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 hanno comunicato di voler realizzare i 100 podi da utilizzare per le cerimonie di premiazione degli atleti medagliati con 45 tonnellate di plastica riciclata. L’imponente progetto coinvolgerà direttamente i residenti della capitale nipponica, i quali potranno smaltire la plastica utilizzata in contenitori che verranno installati a partire da giovedì prossimo in oltre 2.000 negozi ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Zoghlami ammesso nell’atletica : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Ciclismo - Tokyo 2020 : il ranking olimpico aggiornato. L’Italia resta terza - classifica corta : L’UCI ha rilasciato il ranking olimpico aggiornato maschile dopo le ultime gare. L’Italia si conferma al terzo posto nella classifica guidata dal Belgio davanti alla Francia. Alle spalle dell’Italia c’è l’Olanda, tallonata a sua volta dalla Germania: nelle prime cinque posizioni la classifica è cortissima e si presta a capovolgimenti. Basti pensare che sono circa mille i punti tra prima e quinta posizione, mentre ...

Tiro con l’arco - ai Mondiali l’Italia conquista 7 pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 : I Mondiali di arco paralimpico, che si sono disputati a ’s-Hertogenbosch, in Olanda, dal 3 al 9 giugno, hanno assegnato 80 dei 140 posti per le prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata è stata la prima competizione qualificante alle Paralimpiadi ed ha segnato inoltre il via del periodo di qualificazione, che assegnerà gli altri 60 posti a disposizione. I rimanenti infatti saranno assegnati nei prossimi dodici mesi, mentre il ...

Pallanuoto - World League 2019 : il cuore azzurro non basta. Setterosa sconfitto in finale - USA a Tokyo 2020 : Il pass olimpico è solo rimandato. Una finale giocata davvero in modo meraviglioso: il Setterosa non soffre con le fenomenali campionesse olimpiche degli Stati Uniti e giocano partita alla pari, perdendo solamente per 10-9 ed uscendo sconfitte nell’ultimo atto della World League 2019 di Budapest. Come detto, in palio c’era il primo posto per le Olimpiadi di Tokyo, che va alle detentrici del titolo. Le ragazze di Fabio Conti hanno ...

Tiro con l’Arco - domani scattano i Mondiali di ‘s-Hertogenbosch : in palio i pass per Tokyo 2020 : I Mondiali di Tiro con l’Arco sono pronti a scattare a ‘s-Hertogenbosch, in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo Dopo i Campionati Mondiali Para-Archery, da lunedì tocca alla rassegna iridata per i “normodotati”. A ‘s-Hertogenbosh, in Olanda, da domani gli arcieri più forti del pianeta si affronteranno per i titoli Mondiali e non solo perché in palio ci sono anche i primi pass per Tokyo 2020. LA QUALIFICAZIONE ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-USA vale il primo pass per Tokyo 2020 : Il Setterosa ha la possibilità di volare a Tokyo: in palio, questa sera alle ore 20.15, nella Finale della World League di Pallanuoto femminile, il primo pass olimpico. Di fronte però l’Italia avrà una montagna da scalare, ovvero gli USA. Si affrontano le due squadre che hanno fatto percorso netto sia nella fase a gironi, sia, ovviamente in quella ad eliminazione diretta. L’Italia non ha mai vinto la World League, perdendo per tre ...

