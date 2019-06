Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | le azzurre annichiliscono la Mongolia e volano agli

oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) Comincia nel migliore dei modi il percorso dellenel tabellone della gara a squadre dei Campionati del Mondodicon l’arco a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Il terzetto italiano composto da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi ha sconfitto nettamente ladi Enkhtuya Altangerel, Urantungalag Bishindee e Uyanga Ganbold ed ha così strappato la qualificazione per gli ottavi di finale, in cui affronterà la Gran Bretagna in un match decisivo per volare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La arciere tricolori, campionesse del mondo juniores in carica, sono partite bene e si sono aggiudicate il primo parziale per 55-53 mettendo così l’incontro sui binari giusti, per poi continuare a non regalare nulla mantenendo una buona costanza di rendimento sufficiente per il resto della sfida. Le atlete mongole non sono riuscite a tenere il passo delle...

