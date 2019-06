Sky | Children Of The Light | il nuovo titolo dei creatori di Journey | debutterà su iOS a

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Durante l'E3 è stato svelato untrailer di Sky:of the, ilcreato da Thatgamecompany, studio di sviluppo di.A partire da adesso sarete in grado di preordinare il gioco attraverso lo store iOS e la data di uscita è prevista per l'11 luglio. I giocatori che utilizzano Android e PC potranno acquistarlo prossimamente.Come riporta VG247, Sky:of theha avuto un periodo di beta: manca un mese esatto quindi prima che la versione finale del gioco venga rilasciata.Leggi altro...

Eurogamer_it : Sky: Children Of The Light debutterà su #iOS a luglio. - HDblog : RT @HDblog: Sky: Children of the Light, il titolo dai creatori di The Journey, l'11 luglio su iOS - TuttOSuLinuX : News -