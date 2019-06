Next Generation di Unicef Italia | la community di giovani dalla parte dei piccoli

We Generation - al Wired Next Fest il viaggio delle nuove generazioni nel futuro : Giacomo Mazzariol, Sara Wheaterly e Fabio De Benetti al Wired Next Fest 2019 (foto: Zoe Vincenti) Preparare i leader di domani, le loro carriere e le loro traiettorie professionali, rivolgendosi in particolare alla generazione degli attuali ventenni. È questo l’obiettivo del progetto We Generation , realizzato da Audi in collaborazione con H-Farm e arrivato anche al Wired Next Fest di Milano con un talk e due workshop che hanno visto la ...

Il regista Vassili Silovic presenta il documentario 24H Europe – The Next Generation : “L’Europa di domani con le storie di 60 giovani” : Osservare l'Europa in tempo reale per 24 ore, dalle 6 del mattino alle 6 del mattino successivo. È questa la promessa del documentario 24H Europe - The next generation, una produzione internazionale che segue le vite di 60 giovani provenienti da 26 Paesi Europei. In un momento storico così denso di tensioni, in cui l'euroscetticismo raggiunge vette inesplorate e il sogno Europeo appare sempre meno reale, un progetto di questo tipo acquista un ...