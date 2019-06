Maltempo | Monte Bianco | recuperati nella notte escursionisti in difficoltà

Forte Maltempo in Piemonte : primi allagamenti e strade chiuse nel verbano : Come previsto nei giorni scorsi una circoscritta ma intensa ondata di maltempo sta interessando il Piemonte, lambito da correnti più fresche e instabili di origine atlantica che fanno capo a una...

Maltempo - allerta meteo in Piemonte e Lombardia : piogge - temporali e forti raffiche di vento : Un flusso sud-occidentale esteso dalle coste del Marocco fin verso l’Europa settentrionale genera condizioni di spiccata instabilità, che domani interesseranno le regioni nord-occidentali italiane, determinando un generale peggioramento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Maltempo - temporali e vento : allagamenti nel sud del Piemonte : Il Maltempo ha colpito oggi pomeriggio la provincia di Alessandria impegnando Vigili del fuoco e Polizie Municipali. A Castelletto Monferrato e’ stata chiusa la Provinciale 75 e un’auto guidata da un giovane e’ finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze per il conducente. Nella vicina San Salvatore, in localita’ Squarzolo, l’acqua tracimata da un rio ha allagato il cortile di una cartiera e di una ...

Maltempo Veneto : troppo freddo per le api - miele di Montello azzerato : Il freddo impedisce alle api di portare il nettare all’alveare e la produzione del miele d’acacia del Montello si azzera. E’ una delle conseguenze delle avversita’ meteorologiche di questa primavera segnalate dalla Confagricoltura di Treviso che stima il danno in molti milioni di euro. Annullata, percio’, una produzione che nelle stagioni migliori puo’ arrivare a 400 tonnellate e che lasciava ben presagire ...

Maltempo Piemonte - troppo freddo : manca il nettare per le api : Alveari in crisi per il Maltempo e il freddo di maggio. Con il termometro mai sopra i 20 gradi, uno dei mieli piu’ richiesti dal mercato, quello di acacia, rischia una produzione negativa da record poiche’ i fiori non riescono a produrre nettare. A rivelare le difficolta’ del comparto, nella Giornata mondiale delle api, e’ la Coldiretti. “La sofferenza delle api – sottolinea Roberto Moncalvo, delegato ...

Maltempo : morto uno dei due escursionisti recuperati sul Monte Cusna : E’ deceduto l’escursionista di 69 anni recuperato questa mattina insieme a un amico sul Monte Cusna, sull’Appennino Reggiano: l’uomo è arrivato all’ospedale Maggiore di Parma in arresto cardiaco, e nonostante i tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta. Gli escursionisti erano rimasti bloccati ieri a causa della nebbia e di una tormenta di neve. L'articolo Maltempo: morto uno dei due escursionisti ...

Maltempo in Emilia Romagna : ritrovati i due escursionisti dispersi sul Monte Cusna. FOTO : Maltempo in Emilia Romagna: ritrovati i due escursionisti dispersi sul Monte Cusna. FOTO Uno dei due uomini recuperati dai soccorsi è stato trovato privo di conoscenza e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. L’altro di 76 anni era in stato di ipotermia, ricoverato all’ospedale Castelnovo ne’ Monti a Reggio ...

Maltempo : recuperati gli escursionisti dispersi sul Monte Cusna - uno in gravi condizioni : Localizzati e recuperati da un elicottero dell’Aeronautica Militare di Cervia i 2 escursionisti di 76 e 69 anni dispersi da ieri pomeriggio sul Monte Cusna, sull’Appennino Reggiano: erano rimasti bloccati a causa di una bufera di neve. Impegnati nelle ricerche anche gli uomini del soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco. Il 69enne è privo di conoscenza e in gravi condizioni ed è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare ...

Maltempo : riprese le ricerche dei 2 escursionisti bloccati sul Monte Cusna : Due escursionisti, 73 e 76 anni, sono rimasti bloccati ieri sull’Appennino reggiano, alle pendici del Monte Cusna, sorpresi dal Maltempo: le ricerche, riprese questa mattina, impegnano 30 operatori del Cnsas, vigili del fuoco e carabinieri. I due uomini sono rimasti bloccati ieri in località Passone e hanno lanciato l’allarme in tarda mattinata dopo che, oltre alla neve, anche la nebbia non ha consentito loro di rientrare. L'articolo ...

Maltempo Piemonte - frana di Mergozzo : resta chiusa la strada provinciale : resta chiusa la strada provinciale 166 tra le frazioni di Aldo e Candoglia a Mergozzo (Vco). Dopo la frana caduta pochi giorni fa c’è stato stamani un sopralluogo dei tecnici provinciali e regionali, assieme al sindaco di Mergozzo, Paolo Tonietti, al vicepresidente della Provincia, Rino Porini e al vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna. I tempi necessari per consentire la riapertura della strada provinciale saranno lunghi e quindi ...

Maltempo nel Reatino : nevica sul Monte Terminillo : Complice l’ondata di Maltempo, che sta interessando nelle ultime ore l’Italia centrale e il brusco abbassamento delle temperature, dal primo pomeriggio di oggi è in corso un’intensa nevicata sul Monte Terminillo, la stazione sciistica della provincia di Rieti. Le immagini delle webcam e quelle pubblicate sui social dai residenti mostrano la neve su tutto il centro abitato, a Pian de’ Valli, e sulle due vette. L'articolo ...

Maltempo - disagi e neve fuori stagione : chiuso duomo di Vigevano. Tre scalatori francesi salvati sul Monte Rosa : Vento, neve e pioggia. Fosse solo Maltempo non sarebbe un problema ma le temperature basse, quasi da inverno, su tutta Italia stanno creando più di un disagio. Sono stati, per esempio, 40 gli interventi svolti dai vigili del fuoco dalla tarda serata per i danni causati dalle forti grandinate a Peschiera del Garda (Verona). “Situazione in miglioramento – scrivono i vigili del fuoco su Twitter – squadre ancora al lavoro per ...

Maltempo : recuperati 4 alpinisti bloccati sul Monte Rosa : recuperati tre alpinisti francesi – due uomini e una donna – che si erano persi a quasi 4.000 metri di quota, nel massiccio del Monte Rosa, a causa del Maltempo. Le guide del Soccorso alpino valdostano li hanno raggiunti a piedi al colle del Breithorn e li hanno accompagnati a Cervinia, anche con l’ausilio di mezzi della Cervino spa. I tre sono stati visitati da un medico e sono in buone condizioni fisiche. Le operazioni di ...

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...