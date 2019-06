Malore sugli spalti | tifoso muore in ospedale

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Giovanni Vasso Tragedia ad Agropoli durante la finale playoff per la promozione in serie D. Perde la vita un 70ennedel Brindisi, il cordoglio della città e della società Tragedia allo stadio,inun70enne. È accaduto ad Agropoli, in provincia di Salerno, durante la partita tra i padroni di casa e gli ospiti del Brindisi, valevole per la promozione in serie D. La gara, disputatasi nel pomeriggio di domenica e poi conclusasi col pareggio che è valso la vittoria dei playoff ai pugliesi, è stata interrotta per consentire i soccorsi all’uomo. Franco Bottiglieri da anni risiedeva a Torre del Greco, in provincia di Napoli, ma la passione per i colori biancazzurri del Brindisi era rimasta fortissima. Seguiva sempre la squadra, in casa e in trasferta. Anche domenica scorsa lo ha fatto, raggiungendo in treno lo stadio Guariglia di ...

