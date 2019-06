Lucano resta in esilio | confermato il divieto di dimora

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019)l'da Riace per Mimmo, coinvolto in un'inchiesta della Procura di Locri nell'ambito della quale, nel 2018, furono disposti per lui gli arresti domiciliari, poi revocati. Il provvedimento restrittivo fu sostituito dal Tribunale della liberta' di Reggio Calabria, pochi giorni dopo l'emissione, coldipera Riace, il centro della Locride che ha reso famoso nel mondo per il suo modello di accoglienza dei migranti. Un provvedimento cheha sempre ritenuto piu' afflittivo dell'arresto perche' lo ha costretto ad allontanarsi dal suo paese e dalla comunita' di migranti che lo ha sempre circondato di grande affetto . I giudici del riesame di Reggio Calabria, secondo quanto si e' appreso stamattina, hanno rigettato una nuova istanza dei difensori diper la revoca deldi. La richiesta era motivata dal fatto chenon e' piu' ...

Agenzia_Ansa : #Riace: #Lucano resta esiliato, nuovo no alla revoca del divieto di dimora. La decisione è stata presa dal Tribunal… - fattoquotidiano : Mimmo Lucano, non più sindaco di Riace né consigliere ma resta divieto di dimora. Processo al via con Tribunale off… - TgLa7 : Riace: Lucano resta in 'esilio'. Nuovo 'no' a revoca divieto di dimora -