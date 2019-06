Il vero problema non è l’immigrazione | ma l’emigrazione

Zingari e immigrati - siete davvero voi il mio problema? : davvero crediamo che tutti i nostri problemi siano risolvibili continuando a parlare ossessivamente di immigrati e rom? davvero lo crediamo? davvero crediamo che l’economia dei tanti piccoli paesi che nel corso degli anni si sono svuotati in favore delle città si possa migliorare continuando a parlare ossessivamente di immigrati e rom? davvero crediamo che ospedali e ambulatori sempre più lontani dai piccoli paesi e condensati nelle città siano ...

VIDEO Valentino Rossi : “Non ha funzionato niente - ma il vero problema è l’accelerazione” : Non è soddisfatto Valentino Rossi per il sesto posto conclusivo nella gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP: “Non eravamo particolarmente forti da nessuna parte, in staccata andava bene ma non benissimo, l’accelerazione è il nostro punto un po’ più dolente“. LA VIDEO INTERVISTA A Valentino Rossi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Matteo Salvini e Armando Siri - la bomba di Maroni su Lega e governo : "Il vero problema è Giorgetti" : "Il vero problema è Giancarlo Giorgetti". E se lo dice Roberto Maroni, allora la Lega può tremare davvero. Secondo l'ex ministro degli Interni intervistato dalla Stampa il sottosegretario leghista Armando Siri indagato per corruzione non dovrebbe dimettersi, "perché sarebbe come far prevalere il pri

GUERRA IN LIBIA/ "Il vero problema di Trump sono gli amici di Obama e Clinton" : Trump si schiera con il generale Haftar ma deve combattere con i membri più conservatori del suo governo, i neocon Mike Pompeo e John Bolton

'Altro che Brexit - il vero problema è l'Italia' : A peggiorare la situazione - aggiunge - è un'economia che 'ristagna da 20 anni e potrebbe finire in recessione' D'altra parte, ricorda Dhar : 'L' Italia ha familiarità con la recessione e le sue ...

Grandi aziende "in via d'estinzione" : un problema vero (tutto italiano) : Che fine hanno fatto le Grandi imprese italiane? Molte non hanno retto alla selezione naturale compiuta dal mercato. Nei...