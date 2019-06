ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) Kim-nam, ildel leader nordcoreano Kim-un, assassinato con un agente nervino all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, nel 2017, era unCia. Ad affermarlo è il Wall Street Journal che cita una fonte anonima "vicina al dossier", secondo cui ci sarebbero stati legami tra Kim-nam e la Cia, anche se i dettagli del rapporto tra l'agenzia di intelligence Usa e ildi Kim sono vaghi."Molti vecchi funzionari americani hanno dichiarato che il, che viveva fuori dalla Corea del Nord da diversi anni e non aveva nessuna base nota a Pyongyang, non è stato in grado probabilmente di fornire dettagli sul funzionamento interno del Paese" viene riportato. Le stesse fonti hanno però dichiarato che ildi Kim era sicuramente in contatto anche con i servizi di altri paesi, tra cui la Cina.

MediasetTgcom24 : Wsj: il fratellastro di Kim Jong un era un informatore della Cia #KimJongNam - TgLa7 : Il giallo della morte del fratellastro di Kim. Il Wsj: 'Era un informatore della Cia' - SkyTG24 : Corea del Nord, Wsj: fratellastro di Kim era un informatore della Cia -